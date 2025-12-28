Santa María de Guía
La empresa de biogás recurre al juez el bloqueo de la licencia de la planta en Guía
Conagrican presenta un contencioso administrativo contra los acuerdos de la Junta de Gobierno de Guía que tumbaron el proyecto de La Atalaya
La empresa promotora de la planta de biogás en La Atalaya de Guía presenta un recurso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo pidiendo la anulación de los acuerdos adoptados en las últimas Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Guía que tumbaron la concesión de la licencia para la ejecución del proyecto, que contaba con financiación europea.
El proyecto de la planta de biogás se traslada a los juzgados, mientras continúa resolviéndose en la vía administrativa. Conagrican (grupo FSM) ha acudido al juzgado para dar la vuelta al acuerdo adoptado el 25 de septiembre de este año por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, por el que se acordó desestimar integralmente el recurso presentado por la empresa contra la resolución aprobada por el mismo órgano municipal el 29 de julio, en la misma línea de frenar los permisos para la construcción de la central energética.
25 de septiembre
En la convocatoria del 25 de septiembre, los representantes municipales acordaron solicitar al Cabildo la declaración de interés público o social del proyecto, que contempla la construcción de una planta de tratamiento y valorización de destríos del sector agropecuario mediante digestión anaerobia. La central iría instalada entre las fincas agrícolas de la empresa en Matas Blancas (entre La Atalaya y la playa de Roque Prieto).
En este caso, y siguiendo por otro lado la vía administrativa, el Cabildo ya se ha pronunciado rechazando su implicación en este paso de los permisos, y devolvió el expediente al Ayuntamiento, por no considerar que se trata de una actividad complementaria a la explotación agrícola que está en activo en estas fincas.
El recurso de reposición presentado por la empresa a finales de agosto contra la resolución previa de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guía del 29 de julio ya mostraba de igual forma la disconformidad de la empresa promotora con el informe técnico-jurídico municipal que argumenta para rechazar la licencia la falta de grado de precisión suficiente en el planeamiento urbanístico; su disconformidad sobre la aplicación de la Ley del Suelo de Canarias y también que se invocara a la superación del plazo máximo para resolver. Unas alegaciones que fueron desestimadas en su totalidad, y que dieran lugar a que en la Junta de Gobierno de 25 de septiembre se volviera a tumbar la aprobación de la licencia. De ahí que haya acudido a la vía contencioso-administrativa del juzgado, de forma paralela mientras sigue caminando la administrativa en el Ayuntamiento de Guía tras devolverle el Cabildo la tutela de la pertinencia de aprobar este proyecto, que ha encontrado una oposición vecinal que se extendió a la representación política del municipio.
Estiércol
Conagrican contempla la construcción de una planta de gestión, tratamiento y valorización de destríos del sector agropecuario, que ocupa 9.830 metros cuadrados de una parcela agrícola de 386.574 metros cuadrados de cultivos. El equipamiento principal ocuparía una altura máxima de 14 metros (el gasómetro del digestor) y una capacidad de tratamiento de 19.370 toneladas al año. La materia prima para su funcionamiento se nutriría de 4.500 toneladas de restos de plátanos y raquis, otras 500 de papayas y 14.370 toneladas de estiércol de vacuno.
Estos restos orgánicos permitirían producir biogás y digestato, que se emplearía en la producción de energía eléctrica para autoconsumo y la desalación de agua de la EDAM de Roque Prieto. Y, a su vez, energía térmica para autoconsumo, con la producción de fertilizantes líquidos y sólidos.
El Ayuntamiento ha argumentado por motivos de impacto ambiental su decisión de rechazar la licencia. Entre otras razones, por el aumento considerable en la proporción del uso de estiércol vacuno. Los informes detallan que, pese a que el estudio técnico de la empresa habla de que el mal olor no llega a los núcleos de población, sí reconoce que alcanza el cementerio de La Atalaya y el velatorio municipal. Y llegaría de «diversas ganaderías de la isla, principalmente de la zona norte y del sureste». El proyecto recibió dos millones de euros de Europa por ser una iniciativa sostenible.
Una inversión millonaria con la oposición vecinal
El proyecto recibió una subvención de Europa de dos millones de euros, casi la mitad de la inversión, por ser una energía sostenible y había contado con los informes favorables de las distintas administraciones y la indiferencia de colectivos ecologistas a los que se les pidió alegaciones. Pero, la iniciativa chocó con la oposición de los vecinos, sobre todo de La Atalaya, por encontrase la planta a 500 metros de las viviendas, y su negativa al paso de camiones de estiércol por el pueblo. Mientras, el grupo de gobierno ha defendido tras recular que se ha actuado con responsabilidad y de la mano de los técnicos, porque puede ser el preludio de un proceso judicial en el que puede estar en juego indemnizaciones económicas millonarias y había que ‘armar’ bien la argumentación legal para paralizar la licencia a este proyecto, que se empezó a mover en 2022.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y rachas fuertes de viento en Gran Canaria este lunes
- Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
- La Navidad estará pasada por agua tras tres años bajo el calor y la calima
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
- Un antiguo centro sanitario de Puerto Rico dará paso a un hipermercado y viviendas
- Denuncia contra una edificación cercana a la Sima de Jinámar y en espacio natural