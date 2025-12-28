Pepe Luján: la sencillez de un escritor

Esta vez no se irán con el viento; esta vez plasmaré los pensamientos en un lienzo blanco como él me habría alentado a hacer igual que en otras ocasiones.

Podríamos hablar de su faceta como cronista de Artenara o como escritor o como articulista de la columna de Piedra Lunar en el periódico LA PROVINCIA o como impulsor del Arte y de la Cultura en Gran Canaria o como tantas otras múltiples facetas, como letrista, pero no, me quiero referir a la parte humana de su entrañable ﬁgura.

Aún no teníamos la amistad que vendría con el paso del tiempo, aunque en casa siempre sonó su nombre, cuando lo conocí en aquel pasillo de Hospital Negrín donde estaba ingresada mi hermana y a la que fueron a ver un grupo de amigos y amigas de la Universidad de La Laguna.

El primer recuerdo que tengo de él no es el de su ﬁgura sino el susurro de una voz bajita y armoniosa a mi espalda narrando anécdotas de la vida estudiantil. Al mirar la procedencia del susurro en el corrillo, encontré una cara sonriente y amable de una persona sana, de una buena persona que parecía conocer de toda la vida.

Años después, haciendo gala de su desinteresada generosidad, abrió una de mis exposiciones de escultura con una introducción cautivadora por la que empecé a conocer la gran creatividad de una mente prodigiosa que hacía arte con las palabras.

¡Cómo hilaba un pensamiento con otro y este con otro y con otro para volver a retornar a la primera idea sin perder la concatenación de cada idea que, a la suerte, podrían parecer inconexas, pero que, a su término, cobraba totalmente sentido! Me pareció asombroso.

A partir de entonces, y con el arte como fondo, me animó a escribir un artículo sobre Emilio Padrón, mi profesor junto a Felo Monzón en la Escuela Luján Pérez, y mis vivencias de niña en la Gran Casa. Sus años de docencia y el respeto que le tenía a su ﬁgura, me hicieron seguir sus consejos y, al ﬁnal, se publicó el artículo.

A medida que iba conociendo a aquella persona sencilla y tan cercana, de inmensa creatividad, haciendo tanto por la cultura de la isla, pensaba que me hubiese encantado haberlo tenido de profesor de literatura y lo mucho que hubiera disfrutado en sus clases porque, si algo admiraba en él, era oírlo hablar, escuchar sus amenas charlas llenas de matices y de crónicas de los isleños y de mil cosas, con una creatividad y conocimiento insaciables, innatos, vitales. Me parecía algo mágico y divertido; creaba arte con las palabras.

Procuré entonces acudir, siempre que podía, a la presentación de sus libros para disfrutar de su ingeniosa y creativa mente llena de proyectos varios, impulsando la Cultura. Lo leía y después le comentaba mis prosaicas opiniones que él tomaba con mucho interés porque, si algo tenía Pepe, era su gran humildad y generosidad, que le hacían respetar a cualquier persona, fuese quien fuese, y permitía con su cercanía y amabilidad que desarrolláramos las ideas.

Libros como 10 paseos con Pepe Dámaso o Roca excavada… y habitada o Zaragoza, la mujer que hablaba con los muertos o la recopilación de los artículos que publicaba asiduamente en el periódico LA PROVINCIA bajo la columna Piedra lunar y que aglutinó en el libro Tiempo y palabras, Piedra lunar (2015 - 2020) hacen la delicia de cualquier lector ávido de una narrativa locuaz y rica. Pero, como Salmodia atlántica (opus XXI, d.c.), único libro de su poesía abstracta, no encuentro ningún otro de su bibliografía que me haya hecho recrear tanto en el arte de su pluma.

Ya se ha ido a descansar, dejándonos un legado extenso de su huella y con muchos proyectos sin más tiempo para acometer, de forma discreta, en silencio, sin molestar, como era él.

Te echaremos mucho de menos, amigo; la Cultura está triste pero nos quedamos con tu obra, con tus palabras imborrables y, sobre todo, con los recuerdos de una persona buena y generosa, de un artista de la palabra con mayúsculas, de un impulsor de la Cultura de Gran Canaria.

Nos acordaremos de ti, Pepe Luján, sin poder evitar siempre una dulce sonrisa con tu recuerdo.

Descansa en Paz