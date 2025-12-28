Pokiddo inaugura en The Market Puerto Rico el primer parque de atracciones chino en Canarias

El centro comercial The Market Puerto Rico (Mogán), ubicado en el sur de Gran Canaria, ha abierto sus puertas al primer parque chino de atracciones Pokiddo de Canarias, el cual promete revolucionar el ocio familiar en la isla.

Con una innovadora propuesta de entretenimiento que mezcla tecnología avanzada con actividad física, este parque busca fomentar el desarrollo físico, mental y social de sus visitantes a través de una oferta variada y única en su tipo.

Un nuevo concepto de ocio para toda la familia

Pokiddo, con una extensión de 1200 metros cuadrados, se encuentra en la primera planta de The Market Puerto Rico y está diseñado para ofrecer una experiencia de entretenimiento activa y saludable tanto para niños como para adultos.

Las instalaciones combinan juegos interactivos, deportes y retos físicos con el fin de promover el ejercicio físico, la creatividad y la socialización, mientras se aleja del aislamiento generado por los dispositivos digitales. Con actividades para todos los gustos, el parque tiene como objetivo brindar un espacio donde las familias puedan disfrutar juntas, fortaleciendo los lazos y viviendo momentos divertidos y enriquecedores.

Primer parque de atracciones chino en Canarias / La Provincia

Actividades para todas las edades

Pokiddo se divide en dos grandes zonas: interior y exterior, sumando un total de más de 1.150 metros cuadrados de instalaciones. En su terrazza exterior de más de 400 metros cuadrados, el parque cuenta con una variedad de atracciones para los más aventureros. Entre ellas destacan los trampolines con actividades como Boxing, Velcro Wall, Basket y Freestyle.

Además, los visitantes pueden disfrutar de experiencias electrónicas, como el Rubik's Cube Battle, donde los participantes resuelven un gigantesco rompecabezas de luces de colores, o el Fútbol Interactivo, una actividad en la que los jugadores intentan superar a un portero virtual en una pantalla gigante.

Zonas de obstáculos y escalada

Una de las zonas más emocionantes del parque es la zona TAG, diseñada para los más activos. Aquí, las familias pueden enfrentarse a circuitos de obstáculos y competir en carreras, fomentando el trabajo en equipo y el rendimiento colectivo. Además, en su zona de escalada, los visitantes pueden desafiar sus límites bajo la supervisión de monitores especializados, garantizando una experiencia segura y divertida.

Pokiddo también ha pensado en los niños más pequeños, creando una zona infantil con una variedad de actividades adaptadas a sus necesidades. Entre las opciones se incluyen castillos de bolas, parques blandos y toboganes, todos diseñados para desarrollar las habilidades motoras de los más pequeños en un ambiente controlado y lúdico. También cuenta con una zona llamada Pokiddo Space, ubicada en su Zona Arcade, donde los niños pueden disfrutar de juegos clásicos como el Air Hockey o probar suerte en la máquina Claw para ganar un premio.

Un parque inspirado por los valores de Pokiddo

Pokiddo no es solo un parque de atracciones; es una experiencia diseñada con un propósito. La filosofía de la marca se basa en promover hábitos saludables, creatividad y socialización. Su objetivo es que los niños recuerden su infancia como una época llena de aventuras reales, no virtuales, y que forjen amistades jugando juntos, no a través de redes sociales. En sus propias palabras, "Pokiddo es un lugar donde el tiempo se detiene para las familias".

Pokiddo es una marca nacida en China en 2017, específicamente en la ciudad de Wenzhou, y se ha consolidado como una de las principales compañías de entretenimiento activo en el mundo. Actualmente, cuenta con 56 parques en 90 países, y su objetivo es expandir su presencia global con 100 parques operativos para 2029. En España, ya ha abierto varios parques, y el de The Market Puerto Rico es el quinto en el país y el primero en Canarias.

La llegada de Pokiddo a Canarias supone una gran novedad para el sector del ocio familiar en la isla, ya que ofrece una alternativa innovadora que combina tecnología, ejercicio y diversión. El gerente del parque, Lanxiang Zheng, destacó que este parque se ha hecho realidad gracias a un gran esfuerzo y que promete proporcionar a las familias momentos inolvidables.

Apoyo institucional y empresarial

La inauguración oficial de Pokiddo tuvo lugar el pasado sábado, con la presencia de varias autoridades locales y representantes del sector empresarial. Luis Miguel Becerra, cuarto teniente de alcalde de Mogán, destacó que el parque de atracciones "hacía falta en el municipio", aportando una nueva oferta de ocio familiar en un entorno seguro y atractivo. Por su parte, José María Mañaricua, director de operaciones de la cadena Gloria Hotels & Thalasso y presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, subrayó que Pokiddo añade un valor significativo al centro comercial, tanto para turistas como para residentes.

La gerente de The Market Puerto Rico, Almudema Oliva, señaló que este parque era una necesidad para completar la oferta de ocio de la zona, mientras que Lanxiang Zheng agradeció el apoyo recibido y destacó la importancia de Pokiddo como una experiencia única para las familias.