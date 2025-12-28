SPAR Gran Canaria, un año más, el mejor aliado del campo canario

SPAR Gran Canaria se ha consolidado un año más como aliado fundamental del campo canario a través de la firma de convenios con agricultores locales que han tenido un impacto directo en la comercialización de productos de kilómetro cero. Estos acuerdos han permitido distribuir y garantizar una salida estable a más de 2,26 millones de kilos de producto local a lo largo del 2025.

La marca canaria, gracias a su firme compromiso con la agricultura local y el fortalecimiento del tejido social de la isla, ha comercializado 600.000 kilos de tomates de La Aldea, 8.580 kilos de manzanas de Valleseco, alrededor de 250.000 kilos de naranjas de Telde y aproximadamente 500.000 kilos de papas cultivadas en varios municipios de la isla.

Estos grandes acuerdos reflejan no solo la capacidad logística de la cadena, sino también la confianza que los agricultores depositan en SPAR Gran Canaria como marca de referencia por su apoyo al desarrollo del sector primario. La relación directa y cercana con más de 200 agricultores locales ha hecho posible que cada uno de ellos cuente con un proyecto de futuro sólido y viable.

La cadena comenzó renovando a principios de abril el acuerdo de colaboración para el fomento de la producción de calidad y comercialización del tomate de La Aldea junto con la Sociedad Cooperativa Agrícola de San Nicolás (Coagrisan). Este convenio vuelve a ser, otro año más, uno de los pilares históricos del municipio, al tratarse de la principal actividad generadora de empleo. Gracias a este acuerdo y al consumo del producto por parte de los clientes de SPAR Gran Canaria se contribuye de forma directa a mantener los puestos de trabajo de 69 agricultores y más de 650 familias de la isla que forman parte de Coagrisan.

Por su parte, el convenio de SPAR Gran Canaria con agricultores y sidrerías para la comercialización de la manzana reineta de Valleseco contribuyó a que, durante los últimos meses del año, se distribuyeran casi nueve toneladas de este producto en los supermercados de la cadena en la isla. Esta iniciativa fomenta tanto la producción local como el consumo responsable.

El compromiso de SPAR Gran Canaria con los citricultores de Telde sigue siendo un hito consolidado a lo largo de los años, cumpliendo el pasado mes de noviembre los trece años ininterrumpidos en los que el grupo garantizó la distribución del 100% de las cosechas de naranja. Esta colaboración ha asegurado la estabilidad y garantía de venta de los productos de siete agricultores a un precio justo, al mismo tiempo que ha permitido ofrecer cítricos locales de calidad en las tiendas del municipio.

Para cerrar el año, SPAR Gran Canaria ha firmado recientemente la renovación de su convenio más longevo, el que mantiene con los agricultores dedicados al cultivo de la papa local en Gran Canaria, un producto que resulta esencial en la cesta de la compra canaria y cuya comercialización se verá reforzada gracias a esta alianza que cumple dieciséis años.

La cadena adelanta cada año las semillas a los agricultores para el cultivo de la papa y adquiere el compromiso de comprar posteriormente la cosecha a un precio justo de mercado. Se estima que en 2026 los clientes de SPAR Gran Canaria tengan a su disposición 1.500 toneladas de este tubérculo.

Con estos cuatro convenios, SPAR Gran Canaria no solo impulsa el consumo de producto local, sino que contribuye activamente a la sostenibilidad del sector agrícola, a la conservación del medio rural y el paisaje de la isla y a la dinamización de la economía insular.

Actualmente, la compañía comercializa cerca del 25% de las frutas y hortalizas producidas en Gran Canaria, lo que refuerza una alianza histórica con el sector primario, reconocida por el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular y las instituciones locales.

Con la mirada puesta en 2026

Como parte de su plan estratégico, SPAR Gran Canaria ya trabaja con la mirada puesta en el próximo año, con la voluntad de suscribir nuevos convenios de distribución de productos locales, que se sumarán a los acuerdos ya actuales. Este objetivo refuerza así la estrategia de apoyo al producto de cercanía y consolida un modelo de distribución que prioriza la calidad, la sostenibilidad y el desarrollo económico de la isla.

Asimismo, la cadena seguirá manteniendo su tradicional ‘Día de la fruta y la verdura’ con numerosas ofertas, con el objetivo de acercar a toda la población estos productos frescos de calidad a precios asequibles.

En 2026, la cadena cumplirá 40 años de compromiso con la isla

SPAR Gran Canaria se mantiene como la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla, gracias a la confianza depositada por los clientes que buscan un servicio cercano, de calidad y trato personalizado. Con un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. Esta distinción ha hecho posible que el próximo año la cadena cumpla su 40 aniversario, todo un hito para la marca canaria.