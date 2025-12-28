La Trova llena de ritmo y sabor navideño la Plaza de Santiago en Gáldar

La Plaza de Santiago de Gáldar fue el escenario de una noche especial el pasado sábado, cuando el popular grupo La Trova celebró su Concierto de Navidad. El evento, bajo el nombre de Noche latina en Navidad, ofreció a los asistentes una mezcla de ritmos latinos y tradicionales navideños, creando un ambiente único para toda la familia.

El grupo, conocido por su energía y estilo particular, comenzó la velada con un clásico navideño, “El arbolito”, que marcó el inicio de una actuación vibrante y llena de sabor. El repertorio incluyó temas de su último espectáculo, estrenado en octubre, como la emotiva canción “Canto a la vida” y una versión sorprendente de la popular “Santa Claus is coming to town”.

Una mezcla de géneros para todos los gustos

A lo largo de la noche, el público disfrutó de una fusión de géneros musicales, desde el bolero y la bachata, hasta el merengue y el chachachá. La Trova no dudó en intercalar éxitos clásicos de la música latina con emblemáticas canciones navideñas. Temas como Tacones rojos, Moliendo caféy Montón de estrellas se unieron a tradicionales villancicos como Blanca Navidad y Let it snow, ofreciendo una experiencia musical diversa y llena de emoción.

Público asistente al concierto de La Trova en Gáldar / Rayco Tacoronte

Uno de los momentos más esperados fue el popurrí de melodías navideñas, en el que La Trova hizo un homenaje a los tradicionales anuncios de Navidad. Además, el grupo sorprendió al público con versiones de Singing in the rain y la contagiosa Bilirrubina.

La magia navideña en Gáldar

La Plaza de Santiago, decorada para la ocasión, proporcionó el entorno perfecto para la actuación, rodeada de las luces navideñas de Gáldar. Durante la casi hora y media de concierto, La Trova mantuvo su característico estilo de interacción con el público, haciendo partícipes a todos los asistentes de esta fiesta de música y alegría.

El evento no solo fue un homenaje a la música latina, sino también una manera de celebrar la Navidad de una forma distinta, combinando tradición y modernidad en un solo espectáculo. El concierto concluyó dejando una huella imborrable en los espectadores, que disfrutaron de una noche de magia y emoción.

El programa completo con horarios y fecha de todos los actos navideños de Gáldar se encuentran disponibles en galdar.es/navidad y en el perfil de Instagram @culturagaldar.