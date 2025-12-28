La vida entre mociones, dimisiones, obras y vertidos

Las Palmas de Gran Canaria dio luz verde en 2025 al proyecto más ambicioso del mandato de Carolina Darias, el Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, aunque el proyecto para ‘coser’ Vegueta y Triana se encuentra judicializado por el recurso de uno de los finalistas. De hecho, parte de la actualidad municipal ha pasado, por la Ciudad de la Justicia.

Declaración de Mas y Cabrera por el 'caso Valka' / Juan Carlos Castro

Durante este año, la Fiscalía avanzó en sus investigaciones sobre la Sociedad de Promoción o el ‘caso Valka’, que analiza un posible caso de corrupción funcionarial en Urbanismo. Una pieza separada, vinculada con el servicio de Parques y Jardines, costó el acta a la ‘superconcejala’ Inmaculada Medina y acabó suponiendo la segunda remodelación del equipo de Carolina Darias, que también tuvo que hacer frente a las tensiones entre dos de sus concejales tras el ‘divorcio’ de Nueva Canarias y Primero Canarias.

Suciedad urbana y grandes proyectos encallados

La ciudadanía superó todos sus niveles de hartazgo por la suciedad en las calles, lo que llevó al Ayuntamiento a poner en marcha un contrato de emergencia con el que solucionar lo que ya comenzaba a ser un problema de salud pública. Aún no han salido a licitación los pliegos para los próximos años, ni se han puesto en marcha las grandes infraestructuras pendientes de la Metroguagua, que acumuló un año más de obras.

Impacto ambiental y coordinación institucional

Un episodio de contaminación marina en Telde cerró 18 playas hasta Mogán. Fue a principios de octubre y la polución procedió de un vertido de origen aún desconocido que provocó la muerte de 2.600 toneladas de peces de las piscifactorías de Telde. Tres meses después, todavía se investiga el origen. Melenara, SalinetasTufiaOjos de Garza y Aguadulce reabrieron hace 10 días tras 46 cerradas.

Esther Medina Álvarez

2025 logró sentar a Telde, Cabildo, Gobierno canario y DGT para reducir los atascos en la GC-1; hasta ahora se ha habilitado un cuarto carril entre Bocabarranco y La Mareta. Antonio Morales ha reclamado la visita del director de la DGT para poner en marcha grúas y retirar más rápido los coches siniestrados.

También prosperó una moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo que desalojó a Francisco Atta tras 14 años en la Alcaldía; su primo Juan Carlos Hernández Atta es el nuevo regidor.

Moción de censura en Valsequillo / Acfi

Este año trajo la limitación de acceso al Roque Nublo con un sistema de reserva previa y sanciones para quienes aparquen en los márgenes de la carretera; se intensifica la vigilancia de las dunas de Maspalomas para proteger el espacio; Costas autoriza las terrazas en la playa de Maspalomas tras 35 años y Agaete es reconocido por la ONU como mejor pueblo turístico.