25 años sin el alcalde Camilo Sánchez

Fue el alcalde más votado de los municipios de más de 20.000 habitantes en toda España. Y cuando falleció, unas 25.000 personas salieron a la calle el día del entierro en señal de respeto por su figura y apoyo a su familia y compañeros.

Camilo Sánchez llevó las riendas de Santa Lucía entre los años 1995 y 2000. Antes tuvo una gran trayectoria. Cuando se presentó a las primeras elecciones democráticas municipales en 1979 con su compañero y actual consejero de Cooperación Institucional del Cabildo, Carmelo Ramírez, ya gozaban del respaldo popular. No en vano, ganaron con mayoría absoluta, siendo primer teniente alcalde en esa primera etapa.

En su legado deja también el haber sido un referente en solidaridad. De hecho, promovió la creación de un área específica y fue el primer concejal de Solidaridad que hubo en España. Además, el Ayuntamiento de Santa Lucía se convirtió también entonces en el primero de todo el país que reservaba el 1% de los presupuestos a las ayudas al tercer mundo, y fue uno de los primeros en acoger un centro de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) cuando su localidad comenzaba a ser un hogar para personas de muchos países.

Su trabajo fue reconocido en 2001 cuando le nombraron Hijo Predilecto a título póstumo. Y también se le puso su nombre a un parque urbano de unos 90.000 metros cuadrados.

El actual alcalde, Francisco García, recuerda a Camilo Sánchez como su mentor político, ya que fue él quien lo comprometió a ir en su lista electoral en 1999. «Camilo fue una persona a la que respeté mucho por su capacidad y conocimiento de Santa Lucía de Tirajana», señala el regidor, que recuerda que Sánchez no era un político que daba respuestas positivas para quedar bien. «Camilo siempre fue de frente; y si tenía que dar un no, ahí se mantenía y no daba vueltas», señala.

Camilo accedió a la Alcaldía en octubre de 1995 después de que su entonces cabeza de lista política, Carmelo Ramírez, pactase y accediese a la vicepresidencia del Cabildo, dejando atrás la política municipal. Después, Camilo Sánchez se presentó ya como cabeza de lista del partido en 1999, con un éxito abrumador, ya que logró 16 concejales.

Hoy el municipio conserva la Media Maratón Memorial Camilo Sánchez y un parque con su nombre y a este alcalde le debe el actual paisaje urbano, pues en su etapa impulsó el plan de embellecimiento de la ciudad. «Lamento no haber trabajado más con él», concluye Francisco García.

La construcción de viviendas sociales en Santa Lucía, el equipamiento de barrios, la mejora de infraestructuras públicas y el fomento de la educación fueron algunas de las hazañas que efectuó junto a los miembros de su formación en los primeros años de democracia, son algunos de los méritos que se le achacan durante su trayectoria en las oficinas municipales.