Anfi Sports Academy se afianza como referente deportivo y cierra el año con más de 600 atletas

Gran Canaria en diciembre es sinónimo de deporte de alto nivel. Un ejemplo de ello es Anfi Sports Academy, la división deportiva del Grupo Anfi, que está en plena forma y cierra el año con un balance muy positivo, consolidándose como un referente en la preparación y el rendimiento deportivo tanto para atletas de élite y amateurs. A lo largo de este año, más de 600 deportistas han pasado por las instalaciones de Anfi Sports Academy, participando en una quincena de training camps diseñados a medida. Anfi ha acogido a atletas de disciplinas como el ciclismo, el triatlón, fútbol y la natación, que han encontrado un entorno óptimo para entrenar y mejorar su rendimiento.

Entre los deportistas que han confiado en Anfi Sports Academy destacan nadadores olímpicos de primer nivel como Caleb Dressel y Torri Huske, ambos campeones y medallistas olímpicos, así como reconocidos triatletas internacionales como Rico Bogen y Will Draper. Su presencia refuerza el prestigio y la proyección internacional de la academia que acoge deportistas de todo el mundo.

Los atletas han podido disfrutar de infraestructuras deportivas de alto nivel, como la piscina semiolímpica, el área funcional de entrenamiento, y las rutas al aire libre que ofrece la isla de Gran Canaria, un enclave privilegiado por su clima, orografía y condiciones ideales para el entrenamiento durante todo el año. "Estamos ante una evolución del producto Anfi en la versión más deportiva", sostiene José Luis Trujillo, quien destaca que "trabajamos por brindar al cliente la posibilidad de entrenar y descansar en un entorno único". De hecho, al largo de estos años por Anfi han pasado equipos como Team Bahrain Victorious, el Ineos (actualmente Ineos Grenadiers). La formación británica también ha elegido Anfi como lugar de concentración y entrenamiento en invierno. A su vez, la selección suiza y la italiana con Filipo Ganna al frente es otra de las escuadras asiduas.

Anfi Sports Academy, que se ha convertido en un auténtico destino de campeones, ofrece una propuesta integral que combina alojamiento, instalaciones deportivas, servicios especializados y un entorno natural único, dando respuesta a las necesidades tanto de deportistas individuales como de grupos y equipos, sin olvidar a sus acompañantes y familias. "Hemos creado un producto ideado para equipos o deportistas individuales que buscan todo lo necesario para mejorar su rendimiento en un mismo espacio sin tener que desplazarse", aseguran desde Anfi. Con estos resultados, Anfi Sports Academy afronta el futuro con el objetivo de seguir creciendo, ampliando su oferta y atrayendo a deportistas nacionales e internacionales que buscan un destino de referencia para entrenar, concentrarse y alcanzar la excelencia deportiva.