El Cabildo de Gran Canaria limita el uso de los puntos limpios a las empresas para evitar el fraude

Un camión recorre los ocho puntos limpios de Gran Canaria para descargar en cada uno de ellos una cantidad importante de residuos, fruto de obras y reformas, en lugar de ir a los vertederos o complejos medioambientales, como le corresponde. En base a este ejemplo, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, justificaba en el pleno celebrado el pasado 23 de diciembre la modificación de una ordenanza para evitar que las empresas dedicadas a obras y reformas hagan un uso fraudulento del servicio clave para le economía circular y dedicado a residuos de particulares.

"Lo que no es justo es que una empresa vaya a los ecoparques, que es donde le corresponde, y otra vaya los puntos limpios, haciendo un uso fraudulento de un servicio que está destinados a residuos domésticos. (...) Esto está generando sobrecostes, saturación de las instalaciones y una distorsión del sistema, puesto que se le da una ventaja injustificada a las empresas que hacen uso de este servicio frente a las que van a los ecoparques y pagan sus tasas", expuso Brink.

La cuestión fue aprobada por 19 votos a favor, tres en contra (de Vox) y cuatro abstenciones (del Partido Popular) y tiene como objetivo adaptar el texto a la normativa estatal aprobada en 2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y, por otro lado, la corrección del uso indebido del servicio. Con la actualización de la normativa se refuerzan las cantidades máximas para los tipos de residuos permitidos en los puntos limpios.

Cantidades máximas

Por ejemplo, se permite la entrega de 500 kilos de escombros de domicilios particulares por persona y día hasta un máximo de 1.500 kilos por semana y, en latas de aceite, la cantidad permitida no debe exceder los diez litros. "No es una restricción arbitraria, sino una ordenación más justa, más clara y adaptada a la legislación vigente que protege el interés general, el servicio público y la competencia leal entre empresas", detalló Brink.

Entre los residuos admitidos figuran pilas, baterías, aerosoles, pinturas, cartuchos de tinta, envases, papel y cartón, aparatos eléctricos y electrónicos, muebles, colchones, somieres, restos de poda, textiles o neumáticos, con límites que van desde unidades concretas, como dos neumáticos o dos electrodomésticos de gran tamaño hasta cantidades en kilos, litros o metros cúbicos. La ordenanza detalla así un marco más preciso para el uso de los puntos limpios, orientado a garantizar su correcto funcionamiento y a evitar un uso inadecuado de estas instalaciones. Las cantidades podrán ser revisadas por el Cabildo y se difundirán por los medios oportunos.

El documento también actualiza las definificiones de los distintos tipos de residuos admisibles y regulados. El objetivo es adaptar la regulación a la legislación vigente y proteger el medio ambiente. Para ello, será necesaria una fiscalización de todo lo que entra y sale, que se llevará a cabo en una plataforma electrónica, donde se especificará el orden cronológico de los residuos, la cantidad, naturaleza, origen, destino y su método de tratamiento, además del medio de transporte y frecuencia de recogida.

Condiciones de entrega

Además, refuerza las condiciones de entrega de residuos. Antes de cualquier entrega, el productor o gestor del residuo deberá solicitar su admisión mediante el Documento de Solicitud de Admisión de Residuos (DSA), disponible en la sede electrónica del Cabildo, que pasa a considerarse además como contrato de tratamiento de residuos. Esta solicitud debe ir acompañada de la autorización como gestor o de la comunicación previa exigida por la Ley estatal de residuos.

La norma diferencia entre traslados sujetos o no a notificación previa, según el tipo de residuo y su destino (eliminación o valorización). En los casos en que sea obligatoria, la notificación deberá presentarse con al menos diez días de antelación a través de una plataforma estatal (eSIR), que centraliza la comunicación entre administraciones. Asimismo, todos los traslados deberán contar con un documento de identificación (DI), con procedimientos específicos para residuos municipales, permitiéndose documentos trimestrales o mensuales en determinados supuestos.

El texto también refuerza las facultades de control de la entidad explotadora de las Plantas de Transferencia, que podrá rechazar residuos si no se ajustan a lo declarado o dificultan su gestión, y obliga a los usuarios a retirar, a su costa, cualquier residuo entregado incorrectamente. En todos los casos será obligatorio el pesaje de los vehículos a la entrada y salida, y el Cabildo se reserva la posibilidad de fijar requisitos adicionales para garantizar una correcta gestión conforme a la legislación vigente.

El texto consolida la responsabilidad de la entidad explotadora sobre el destino final de los residuos almacenados en las instalaciones. La nueva redacción establece que será esta entidad la encargada de gestionar los residuos conforme a la normativa vigente, priorizando en todo caso su valorización frente a la eliminación.

Aprobación definitiva

El pleno del pasado 23 de diciembre aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza y debería pasar el oportuno trámite de información pública y audiencia. Es decir, durante 30 días se podrán presentar reclamaciones y sugerencias, que se resolverán en otro pleno del Cabildo de forma previa a su aprobación definitiva si así se votase.

Si no se presentaran reclamaciones o sugerencias se aprobaría definitivamente la ordenaza y se publicaría en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica o web corporativa.

Más puntos limpios

Brink reconoció que "hacen falta más puntos limpios" en la Isla y, de hecho, el Cabildo ha realizado una solicitud con posibles lugares donde se podría situar unas nuevas instalaciones "en la zona centro", recibiendo la respuesta de un municipio. Si bien, los que están en funcionamiento mantienen un horario de 08.00 a 20.00 horas, existen puntos móviles y se realiza "un esfuerzo importante" por facilitar su uso, según el consejero.

Vox, único partido que votó en contra de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza, justificó su rechazo porque entiende que se incrementan los impuestos y aleja a la ciudadanía de hacer uso de los puntos limpios porque se le impone más burocracia para depositar sus residuos en esas instalaciones. "No hay cobro ni gasto por depositar los residuos en puntos limpios. Los residuos van a los ecoparques tras el pago de las correspondientes tasas", respondió Brink, quien añadió que se trata de "una cuestión de justicia" para las empresas que tienen que presentar un presupuesto más alto por cumplir con la normativa frente a las que no lo hacen.

Miguel Jorge Blanco, del Partido Popular, justificó la abstención de su grupo porque prefiere "conocer la opinión de todos una vez salga la información pública", procedimiento tras el cual mostrará su voto favorable o de rechazo. En cualquier caso, sí ha manifestado sus dudas de que la modificación de la ordenanza contribuya a la mejora del servicio de recogida de escombros y tratamiento de residuos con la reducción de los vertidos incontrolados, que proliferaron desde la pandemia con "una avalancha de escombros incontrolados en los barrancos de la isla".

Para Brink, la modificación de la normativa obedece al cumplimiento de la ley por parte de todos los actores implicados en la gestión de residuos. "Nuestra intención no es que la gente deposite los residuos en la calle o en los barrancos, sino que realmente haga un uso responsable. Estamos vigilantes, abriendo expedientes cuando es necesario y es público y notorio", concluyó Brink.