Desde cachopo hasta tarta de queso: las croquetas artesanales más sorprendentes están en este municipio de Gran Canaria

Las croquetas son uno los platos clásicos de la gastronomía española, en el norte de la isla de Gran Canaria hay un local que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de este bocado. En el municipio de Moya, la Croquetería de Moya ha conquistado a todos sus clientes gracias a su innovación y elaboraciones artesanales.

Croquetas artesanales de sabores innovadores

La Croquetería de Moya, un auténtico paraíso para los amantes de las croquetas. Este pequeño local se ha convertido en una referencia gastronomía por su amplia variedad de sabores, tanto dulces como salados, elaborados de manera artesanal y con ingredientes de calidad.

El establecimiento cuenta con 19 saladas y 6 dulces, apostando por las combinaciones más originales que puedas encontrar en Gran Canaria. Entre las opciones saladas destacan sabores como boletus al ajillo, cachopo, arroz negro con alioli o pizza.

Para los más golosos, hay croquetas dulces como tarta de queso, pistacho, lotus u Oreo. En diciembre, la protagonista es la croqueta de Ferrero Rocher, pensada para las fechas navideñas.

Todas se fríen al momento para garantizar que lleguen a la mesa recién hechas, crujientes por fuera y cremosas por dentro. Cada mes crean nuevas combinaciones para no dejar de sorprender a sus clientes.

Ofrecen raciones de seis unidades por 5,50 euros o doce por 10,80 euros y las croquetas dulces, a dos euros la unidad. Además de comida casera para llevar, perfecta para quienes buscan disfrutar de platos tradicionales con toques innovadores y de calidad.

Opciones más allá de las croquetas

Aunque las croquetas son las protagonistas, La Croquetería de Moya va más allá. En su carta se pueden encontrar opciones como las papas Maca, con cheddar, bacon y cebolla frita, la tortilla de chorizo de Teror y queso ahumado acompañada de salsa Clipper, albóndigas al estilo de la abuela, la lasaña de carne o un cordon bleu relleno de queso de cabra y cebolla caramelizada.

Además, cuentan con las irresistibles berlinas By Moya, una opción dulce ideal para poner el broche final a una buena comida. Solo disponibles sábados y domingos de 10:00 a 16:00 horas.

Horario y ubicación

La Croquetería de Moya se encuentra en la Carretera Cabo Verde, 37 (Moya), en el norte de Gran Canaria. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes la han visitado.

El local abre de miércoles a domingo de 10:00 a 16:00 horas. Los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.