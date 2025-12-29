El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla

La ampliación de la GC-1 para aliviar los atascos entre Telde y Las Palmas de Gran Canaria incluye un cuarto carril que requiere expropiaciones, las mejoras en los accesos a La Pardilla y el polígono industrial de Bocabarranco así como la reubicación de paradas de guagua, entre otras actuaciones. El Gobierno de Canarias ha sacado a licitación, hasta el 11 de febrero, las obras en el tramo comprendido entre La Estrella y la zona comercial de Las Terrazas, una actuación que busca aliviar uno de los puntos más conflictivos del tráfico en Gran Canaria.

La obra, incluida en el Convenio de Carreteras 2018-2027 entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias, cuenta con un presupuesto total de 9,4 millones de euros y unos doce meses de ejecución. La nueva vía abarca un tramo de unos ocho kilómetros de la GC-1 que discurrirá exclusivamente en el municipio de Telde, entre la conexión con la GC-100, a la altura de la potabilizadora, y el enlace de la GC-117 hacia Salinetas, incluyendo las bifurcaciones con la GC-3.

Según el documento técnico, los actuales problemas de congestión no responden solo al elevado volumen de vehículos, sino también a la proliferación de accesos directos a lo largo del trazado, que penalizan la fluidez del tráfico en horas punta. El objetivo final es que este tramo cumpla con los estándares de una autovía A-100, es decir, una vía de alta capacidad pensada para absorber grandes volúmenes de tráfico con niveles elevados de seguridad y fluidez y, a su vez, mejore de forma notable los niveles de servicio.

Uno de los principales ajustes es la continuidad de carriles. Actualmente, el cuarto carril aparece y desaparece en función de salidas, paradas de guaguas e incorporaciones. El proyecto solventa este problema mediante la implantación de un cuarto carril continuo por sentido, tal y como exige una autovía A-100, así como la mejora de enlaces, carriles de aceleración y una mayor separación entre tráfico, peatones y paradas de guaguas.

El proyecto analizó cuatro alternativas para mejorar el tramo, desde un vial costero o una remodelación integral de Telde hasta una nueva conexión por La Garita, todas descartadas por su alto impacto ambiental, social o sobre la movilidad local. La opción elegida es una solución intermedia que aprovecha la plataforma actual de la GC-1, mantiene la pasarela existente y reduce al mínimo las afecciones.

Carril de 3,5 metros de ancho

La intervención principal consiste en habilitar un cuarto carril de 3,5 metros de ancho en ambos sentidos. En la actualidad, el tramo de la GC-1 a su paso por La Pardilla se encuentra condicionado por las obras en marcha y por las medidas provisionales implantadas para mejorar la fluidez del tráfico. El acceso directo desde la autovía al barrio permanece cerrado hasta que concluyan los trabajos de ampliación de la plataforma.

Esta actuación ha supuesto la supresión del cuarto carril como salida directa hacia La Pardilla, eliminando las interferencias que se producían con la parada de guaguas situada junto a la pasarela peatonal y con las incorporaciones inmediatas al tronco de la vía. Habilitado solo como cuarto carril provisional, el tramo ha ganado capacidad y una circulación más regular, incluso con un volumen diario que supera los 86.000 vehículos. En sentido norte, la autovía mantiene tres carriles en el tronco, con un carril de aceleración desde la zona comercial de La Estrella y, más adelante, un carril de deceleración hacia el Polígono Industrial de Bocabarranco.

Con las actuaciones previstas, en la calzada en sentido sur se dará continuidad a ese cuarto carril antes y después del enlace de La Pardilla, incorporando nuevos carriles de aceleración y deceleración y reubicando la parada de guaguas en un apartadero exterior. Y la calzada en sentido norte se ampliará a cuatro carriles, reorganizando las actuales vías de aceleración desde La Estrella, 250 metros más largo que el actual, y de deceleración hacia Bocabarranco, con unas características similares a las actuales.

La nueva pasarela

Las obras requieren nuevas ocupaciones de espacios y el desmantelamiento de construcciones en estado ruinoso pegados a los márgenes que por seguridad conviene desmantelar, el desplazamiento de una tubería de suministro de combustible en todo el recorrido de la calzada en sentido sur, la demolición y reconstrucción de una nueva pasarela en la intersección de La Pardilla y la reubicación de tres paradas afectadas, dos de ellas relacionadas con la pasarela a sustituir. El trazado se ha definido mediante cinco ejes que recogen tanto la ampliación del tronco de la autovía como la modificación de los enlaces con las calles Alegría y Raimundo Lulio, adaptándolos a la nueva sección de la GC-1.

En concreto, de forma paralela a la GC-1 de forma circundante al mar discurre un camino peatonal de tierra que contecta la urbanización La Mareta con la zona industrial de La Pardilla. Este itinerario se verá parcialmente afectado por los nuevos taludes derivados de la ampliación de la autovía y por la construcción de la rampa de acceso marítima de la nueva pasarela de La Pardilla. Para mantener la conectividad peatonal, se procederá al reacondicionamiento de los tramos afectados mediante el desbroce del terreno, la retirada de 15 centímetros de capa vegetal, la eliminación de raíces y vegetación y la compactación del suelo, habilitando un sendero continuo de 2,5 metros de ancho.

Expropiaciones

La superficie global a expropiar asciende a los 8.542 metros cuadrados. Según el planeamiento vigente, las afecciones alcanzan suelos de alto valor productivo, de valor agrario moderado y urbanizables. De esta superficie, 7.818 metros cuadrados serán expropiados de forma definitiva, 521 metros cuadrados de manera temporal y 203 metros cuadrados corresponden a edificaciones.

La valoración del suelo en expropiación definitiva asciende a 153.571,67 euros, de los que 15.654,10 euros corresponden a suelo en situación básica rural y 137.917,57 euros a suelo urbanizado. La ocupación temporal se valora en 111,49 euros, mientras que la valoración de las edificaciones afectadas —entre ellas viviendas, almacenes y cuartos de aperos— alcanza los 123.460,54 euros. En conjunto, la valoración total de las expropiaciones se sitúa en 277.143,70 euros. En total, son once propietarios a expropiar, que oscilan desde los 2.879 metros cuadrados de quien concentra más suelo a los 6 metros cuadrados de quien tiene menos tierra.

El documento técnico especifica que entre los servicios afectados destaca el desplazamiento de una tubería de fuelóleo de 12 pulgadas de la compañía DISA, dos líneas de media tensión de e-distribución, las redes de abastecimiento y saneamiento de Aguas de Telde, la red de riego del Cabildo de Gran Canaria, una canalización de fibra óptica de SODETEGC y el monolito de precios de la gasolinera Océano Combustibles.

Medio ambiente

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto no está sometido a Evaluación de Impacto Ambiental tras el informe emitido en diciembre de 2023 de análisis ambiental, que asevera su compatibilidad con el medio por la ausencia de elementos sensibles que pudieran ser afectados, ya que no se encuentra próximo a ningún espacio natural recogido en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos ni afecta a ningún Plan Parcial o Especial; además, su ejecución comporta mejoras en las condiciones de uso de la vía actual.

Las obras se desarrollarán sobre suelos rústicos de protección de infraestructuras, suelo urbano consolidado y suelo urbanizable sectorizado. Y los movimientos de tierra previstos son limitados, al tratarse de una actuación sobre una autovía existente, con un volumen excavado cercano a los 18.728,6 metros cúbicos, 529,34 m3 de los cuales podrán reutilizarse, mientras que el excedente será trasladado a vertedero autorizado.

El proyecto incluye una valoración específica para la gestión de los residuos de construcción y demolición, con un coste previsto de 1.197.888,53 euros, que se incorpora al presupuesto en un capítulo independiente. Esta dotación permite planificar de forma adecuada el tratamiento de los residuos desde el inicio hasta la finalización de la obra, reduciendo el impacto ambiental de la actuación.

Obra prioritaria

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, asegura que se trata de una actuación prioritaria "que desde luego va a materializarse el próximo año 2026". En este sentido, considera que la actuación supondrá "una mejora en los enlaces, las intersecciones y en la capacidad del tronco principal de la GC-1, que es una de las infraestructuras que más problemas tiene porque soporta el mayor número de tráfico de la isla".

"Por lo tanto, cumplimos con el compromiso que habíamos adquirido de sacar antes de final de año esta licitación tan importante y prioritaria para la isla de Gran Canaria y concretamente, aunque afecta a todos y a todas, que afecta de manera particular a los ciudadanos de Telde", concluyó Rodríguez.