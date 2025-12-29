Evacúan a una persona con peritonitis de un crucero al sur de Gran Canaria

El Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico de Canarias (ARCC Canarias) ha dirigido y coordinado, a petición de Salvamento Marítimo (SASEMAR), la realización de una misión de salvamento por parte del Ejército el Aire y del Espacio. Los hechos ocurrieron este lunes, 29 de diciembre, y para el rescate se activó un helicóptero HD.21 Súper Puma del 802 escuadrón perteneciente al Ala 46 de la Base Aérea de Gando.

En concreto, se trata de una pasajera de nacionalidad alemana de 60 años del crucero 'Mein Schiff 3', que estaba aquejada de peritonitis. Mediante izado de grúa se pudo rescatar a la mujer de la embarcación, que se encontraba en el momento de la maniobra a unos 500 kilómetros al sur de la isla de Gran Canaria, al límite del alcance operativo de dicho helicóptero.

Para esta misión, se activó también a un avión D.4 'Vigma' del mismo escuadrón, que proporcionó al helicóptero información de vientos en altura, con el objetivo de optimizar su vuelo para minimizar el consumo de combustible.

Contacto con el crucero

El avión contactó previamente con el crucero para facilitar la maniobra del helicóptero a su llegada. La buena cobertura de radio permitió mantener el contacto de los medios aéreos SAR implicados con el ARCC Canarias y de esta forma se pudo coordinar en tiempo real.

El avión dio al crucero las instrucciones requeridas por el helicóptero respecto al rumbo y velocidad que debía mantener durante la maniobra con el objeto de facilitar el izado por grúa y realizarlo lo más rápido posible.

Un momento del helicóptero sobre el crucero. / LP/DLP

Enfermero militar

Hay que destacar que las tripulaciones del helicóptero SAR del Ejército del Aire y del Espacio cuentan con un elemento diferenciador: disponen de un enfermero militar para la realización de rescates y salvamentos, siendo los únicos helicópteros de rescate de Canarias que cuentan con esta capacidad.

Maniobra de rescate

Dada la gravedad del pasajero, la maniobra de grúa comenzó descendiendo al enfermero militar de la tripulación al crucero, con objeto de realizar la transferencia de forma más segura y obtener de primera mano los datos que el médico del navío le proporcionaba para el transfer del paciente y también fue dando asistencia a la evacuada durante todo el trayecto.

Desde el ARCC Canarias, se realizaron coordinaciones en tiempo real con SASEMAR, para actualizar datos del crucero, contactando finalmente con CECOES 112 para movilizar medios pertenecientes a la comunidad.

Con la paciente a bordo, el helicóptero puso rumbo a la plataforma del Hospital doctor Negrín, donde fue recogida por una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario y trasladada al hospital donde quedó ingresada.