El evento de Fin de Año promovido por Khepri se traslada al Centro Comercial El Muelle tras una evaluación técnica del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Santa Brígida ha comunicado que, tras las múltiples quejas y consultas vecinales recibidas en los últimos días, el evento de Fin de Año organizado por Khepri ha seguido en todo momento los cauces legales y se ha coordinado con los servicios técnicos municipales.

Durante la valoración técnica del acto, se concluyó que el emplazamiento inicialmente propuesto, el Club Maverick, no reunía las condiciones óptimas para acoger la celebración en los términos previstos. Entre los motivos señalados se encuentran cuestiones vinculadas a la seguridad del recinto y al aforo limitado, inicialmente estimado en 900 personas, insuficiente ante la alta demanda registrada.

Ante esta situación, y con el fin de garantizar el correcto desarrollo del evento en un entorno adecuado y seguro, la organización ha optado por trasladarlo a la sala Savana, ubicada en el Centro Comercial El Muelle, en Las Palmas de Gran Canaria.

El Ayuntamiento ha agradecido la disposición y colaboración de la empresa promotora durante todo el proceso y ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias que este cambio pudiera generar.