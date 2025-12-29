El evento de Fin de Año promovido por Khepri se traslada al Centro Comercial El Muelle tras una evaluación técnica del Ayuntamiento
El Consistorio de Santa Brígida aclara que la decisión responde a criterios de seguridad y aforo, tras recibir numerosas quejas vecinales
El Ayuntamiento de Santa Brígida ha comunicado que, tras las múltiples quejas y consultas vecinales recibidas en los últimos días, el evento de Fin de Año organizado por Khepri ha seguido en todo momento los cauces legales y se ha coordinado con los servicios técnicos municipales.
Durante la valoración técnica del acto, se concluyó que el emplazamiento inicialmente propuesto, el Club Maverick, no reunía las condiciones óptimas para acoger la celebración en los términos previstos. Entre los motivos señalados se encuentran cuestiones vinculadas a la seguridad del recinto y al aforo limitado, inicialmente estimado en 900 personas, insuficiente ante la alta demanda registrada.
Ante esta situación, y con el fin de garantizar el correcto desarrollo del evento en un entorno adecuado y seguro, la organización ha optado por trasladarlo a la sala Savana, ubicada en el Centro Comercial El Muelle, en Las Palmas de Gran Canaria.
El Ayuntamiento ha agradecido la disposición y colaboración de la empresa promotora durante todo el proceso y ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias que este cambio pudiera generar.
- Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y rachas fuertes de viento en Gran Canaria este lunes
- Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
- La Navidad estará pasada por agua tras tres años bajo el calor y la calima
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
- Un antiguo centro sanitario de Puerto Rico dará paso a un hipermercado y viviendas
- Denuncia contra una edificación cercana a la Sima de Jinámar y en espacio natural