Gáldar amplía sus guaguas en Nochevieja y presenta una fiesta con transporte, música y seguridad

La noche del 31 de diciembre, Gáldar se prepara para despedir el año por todo lo alto. Una programación cultural variada, espacios de ocio abiertos hasta la madrugada y una apuesta clara por la movilidad segura hacen de la ciudad norteña uno de los destinos más atractivos para esta Nochevieja en Gran Canaria.

Para ello, el Ayuntamiento de Gáldar y la empresa Global han reforzado el servicio de guaguas en la línea 105, permitiendo a vecinos y visitantes acudir a la celebración sin necesidad de vehículo privado. Una forma de disfrutar con comodidad, responsabilidad y buenas conexiones.

Más servicios de guagua para facilitar la movilidad

Hasta ocho trayectos adicionales se han incorporado a la línea 105 de Global, tanto en dirección Las Palmas de Gran Canaria–Gáldar como en sentido inverso. A los horarios habituales (22:30, 23:00 y 00:30 horas), se suman nuevos viajes a las 23:30, 1:00 y 1:30 horas. Además, habrá dos salidas especiales desde el CC Las Arenas (22:30 y 00:30 horas) con destino a Gáldar.

Durante la madrugada, también se refuerzan los trayectos de regreso desde Gáldar con salidas a las 4:30, 6:25 y 6:35 horas, que se añaden a los servicios regulares de las 5:00, 5:30, 6:00 y 6:30 horas.

La ciudad permitirá una ampliación del horario de apertura en los locales de ocio nocturno. Los bares y restaurantes podrán permanecer abiertos hasta las 4:30 horas, y las discotecas hasta las 8:00 horas, garantizando una oferta diversa para celebrar el fin de año sin prisas.

“Noche Zero”: música urbana, DJs y sorpresas

El evento principal será “Noche Zero”, que tendrá lugar en el Recinto Cultural La Quinta desde las 23:00 hasta las 6:00 horas. El cartel incluye nombres destacados como Juseph, figura del panorama urbano nacional, Wos Las Palmas, DJ Evando Moreira y DJ Sammyto, con un despliegue técnico de luces y sonido diseñado para una noche inolvidable.

En paralelo, la Plaza de Santiago acogerá las tradicionales campanadas con fuegos artificiales y una gran verbena con la orquesta La Mekánica by Tamarindos y DJ Aythami, rodeados del encanto del casco histórico galdense.

Munchitos de la Suerte y guaguas desde la capital

Como guiño canario y divertido, las uvas serán sustituidas en “Noche Zero” por los llamados “Munchitos de la Suerte”, una forma diferente de comenzar el año con sabor local.

Además, los asistentes podrán contar con un servicio de guagua ida y vuelta desde El Rincón, Las Palmas de Gran Canaria, a un precio de 5 euros. Las plazas pueden reservarse en el teléfono 674 854 734.

Entradas, descuentos y seguridad

El evento contará con barra libre con primeras marcas, personal especializado y medidas de seguridad para disfrutar en un entorno cuidado. Existen descuentos especiales para residentes de Gáldar y titulares del Carnet Joven Europeo. Las entradas están disponibles en entradascanarias.com y tureservaonline.es.