El Gobierno de Canarias impulsa la reforma del tramo más colapsado de la GC-1 con una inversión de 9,4 millones
La licitación estará abierta hasta el 11 de febrero a través de la Plataforma de Contratación del Estado
La carretera con más tráfico de Gran Canaria comienza por fin a desbloquear uno de sus puntos negros. El Gobierno de Canarias ha sacado a licitación las obras de ampliación de capacidad de la GC-1 en el tramo comprendido entre La Estrella y la zona comercial de Las Terrazas, una actuación prioritaria para mejorar la fluidez y seguridad vial entre Telde y Las Palmas de Gran Canaria.
El proyecto, promovido por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, cuenta con un presupuesto de 9,4 millones de euros y las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 11 de febrero de 2026 a través de la Plataforma de Contratación del Estado.
Un tramo con alta intensidad de tráfico
El tramo afectado, que soporta una de las mayores densidades de vehículos de toda la isla, ha sido objeto de debate y demanda ciudadana durante años. La obra contempla mejoras en los accesos, enlaces y capacidad del tronco principal de la vía, tanto en dirección norte como sur, abarcando zonas críticas como Bocabarranco, La Pardilla y los accesos a los centros comerciales.
“Cumplimos con el compromiso adquirido de sacar antes de final de año esta licitación tan importante y prioritaria para la isla de Gran Canaria”, destacó el consejero Pablo Rodríguez, que considera esta obra clave no solo para el tráfico insular, sino también para la vida cotidiana de los ciudadanos de Telde.
Abrir el tramo sur y accesos a La Pardilla
La licitación prioriza la ejecución del tramo en sentido sur y la apertura de los accesos a La Pardilla, que permanecen cerrados desde mediados de 2025, según recoge el pliego técnico. Además, se valorarán positivamente aquellas propuestas que ofrezcan una reducción en el plazo de ejecución y fases parciales que minimicen el impacto del desarrollo de las obras sobre el tráfico actual.
La intervención forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo autonómico para modernizar la red viaria, reducir cuellos de botella y avanzar hacia una movilidad más eficiente y sostenible. “No es hasta ahora que se ha podido sacar a concurso una obra que se venía esperando desde hace años”, añadió Rodríguez, quien subrayó que esta actuación se ejecutará a lo largo de 2026.
