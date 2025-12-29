Gran Canaria crea oasis verdes para aumentar las abejas y mariposas

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, participa en el proyecto europeo ‘NewLIFE4BioIslands’, una iniciativa aprobada en el marco del programa LIFE de la Unión Europea destinada a acelerar la restauración ecológica en territorios insulares y mediterráneos. El proyecto, coordinado por Gesplan, se extenderá hasta 2031 y dispone de una inversión total de 7,18 millones de euros, cofinanciados en un 60% por la Comisión Europea.

El proyecto se centra en la creación de islas de biodiversidad, pequeñas áreas restauradas con una alta diversidad de vegetación nativa que se distribuyen estratégicamente para reconectar ecosistemas fragmentados, restaurar funciones ecológicas y mejorar la resiliencia frente al cambio climático. Este innovador enfoque permitirá incrementar la abundancia y diversidad de polinizadores nativos, especialmente abejas, sírfidos y mariposas, grupos clave para la reproducción de muchas especies vegetales y para la sostenibilidad del modelo agroalimentario.

El proyecto desarrollará actuaciones en las fincas públicas de Tifaracás y Vigaroe, enclaves situados dentro de la Red Natura 2000 y la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Estos espacios se localizan en el corredor biológico que conecta Tamadaba e Inagua, una zona de alto valor ecológico donde se restaurará el hábitat prioritario de sabina canaria (Juniperus turbinata canariensis), se reforzarán poblaciones de especies endémicas amenazadas como Dendriopoterium pulidoi, y se plantarán más de 30.000 ejemplares de flora nativa.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, destacó en la presentación de la iniciativa que «con este proyecto Gran Canaria da un paso decisivo para situarse como territorio demostrador europeo en restauración ecológica, combinando conocimiento científico, gestión pública y una visión estratégica a largo plazo». Así, hizo hincapié en que «la captación de fondos europeos no es un objetivo en sí mismo, es una herramienta para transformar el territorio y avanzar hacia el modelo de ecoísla que impulsamos desde el Cabildo de Gran Canaria».

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales Las Palmas y Proyectos Europeos, Gustavo Viera, apuntó que la iniciativa «representa un salto cualitativo en la manera de abordar la restauración ecológica en territorios insulares, ya que no solo actuamos sobre espacios concretos, sino que generamos modelos replicables a escala europea, basados en evidencia científica y en una planificación integrada del territorio».

La isla también será laboratorio científico para el desarrollo de modelos de seguimiento de polinizadores nativos e invertebrados, liderados por el Instituto Botánico de Barcelona (CSIC) y vinculados al estándar europeo EUPoMs, además de impulsar programas de ciencia ciudadana para aumentar la implicación social en la conservación de estos grupos faunísticos.

Por último, el técnico de la Consejería de Medio Ambiente y responsable del proyecto, Francisco González, explicó que «entre los resultados esperados se incluye un aumento del 20% en la diversidad de polinizadores nativos y del 30% en su abundancia, así como la mejora de la conectividad ecológica entre Inagua y Tamadaba».