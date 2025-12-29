Obras de emergencia para reparar cuatro vías de Gran Canaria tras el paso de Emilia

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda destinará 1,4 millones de euros para la reparación de cuatro carreteras de la red insular que se vieron afectadas por los estragos que causó la borrasca Emilia a mediados de diciembre. El Servicio de Obras Públicas prepara los expedientes para intervenir por la vía de urgencia en las carreteras GC-400 (Ariñez), GC-60 (Tejeda), GC-223 (Barranco Hondo) y GC-305 (Barranco de la Virgen) afectadas por descalces ocasionados por derrumbes, por caída de taludes o por deformaciones en el pavimento.

El vicepresidente Augusto Hidalgo, acompañado por la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón, el primer teniente de alcalde, José Déniz, y la edil de Vías y Obras, Auxiliadora Ojeda, visitó ayer el tramo afectado de la carretera de Ariñez. La GC-400 es la única de las cuatro vías dañadas de la red insular que se encuentra totalmente cerrada al tráfico porque la caída del muro de contención de la carretera pone en peligro su estabilidad y sigue existiendo riesgo de colapso.

Los técnicos del Cabildo informaron que se están ultimando los sondeos previos para concretar el tipo de actuación a acometer en esta vía aunque ya se tiene claro que lo más viable será realizar una pantalla de micropilotes, tanto en la base del muro como en la propia calzada, para luego reconstruir el muro afectado. El tramo de muro a reconstruir es de unos 15 metros de largo y entre seis y siete metros de alto.

Otra obra de emergencia en la que ya se está actuando desde Obras Públicas es en el tramo de la GC-60 que llega a Tejeda. Los operarios del Cabildo, en este caso, están desmontando un talud inestable sobre la carretera que, tras las últimas lluvias, quedó inestable y corría el riesgo de desprenderse. Para ello los trabajadores se están descolgando con arneses a una altura de unos 20 metros para desmontar a mano las piedras más inestables y colocar mallas de seguridad. La carretera está abierta.

Las otras dos actuaciones son las de la GC-223, en Gáldar, y la GC-305, en Firgas, ambas vías abiertas pero con paso alternativo por un solo carril. En el caso de la GC-223, en Barranco Hondo, pasado Juncalillo, pocos días después del paso de la Borrasca Emilia y al igual que en Ariñez, se desplomó un tramo del muro de contención de la carretera provocando el descalce de la vía, lo que obligó al cierre parcial de la vía.