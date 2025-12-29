La Oficina de Turismo de La Aldea de San Nicolás refuerza su papel como puerta de entrada al municipio y motor de promoción del destino

La Oficina de Turismo de La Aldea de San Nicolás continúa consolidándose como un espacio clave para quienes visitan el municipio, ofreciendo una atención personalizada, recomendaciones de calidad y materiales actualizados que permiten disfrutar plenamente de todo lo que el entorno aldeano pone al alcance de residentes y visitantes.

El alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez, ha destacado la importancia de este servicio para el desarrollo local, señalando que "la Oficina de Turismo es la puerta de entrada a nuestro municipio para muchos viajeros y viajeras. Poder contar con el respaldo de Turismo de Gran Canaria no solo nos ayuda a mantener este servicio, sino también a potenciar la imagen de nuestro destino en un mercado cada vez más competitivo". En este sentido, el primer edil subrayó que La Aldea dispone de "grandes recursos naturales y culturales que debemos seguir poniendo en valor, como la astronomía, el deporte de montaña, el senderismo, las rutas culturales o los deportes marinos".

Por su parte, la concejala de Turismo, Leandra Delgado, ha resaltado el notable incremento de visitas registrado en el Centro de Visitantes situado en la playa de La Aldea de San Nicolás. "Hemos experimentado un aumento significativo de turistas procedentes de Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Italia, países escandinavos y del Este de Europa, así como de residentes interesados en conocer más sobre senderismo, rutas culturales, eventos, gastronomía local y espacios naturales", explicó la concejala.

Delgado añadió que, para dar respuesta a esta creciente demanda, "se han reforzado los materiales divulgativos y la señalética, facilitando una experiencia más completa y enriquecedora para el visitante, y mejorando la forma en la que se descubre nuestro municipio".

Desde el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás se agradece públicamente la colaboración institucional con Turismo de Gran Canaria, una alianza que permite seguir ofreciendo un servicio turístico de calidad y que contribuye de manera directa al desarrollo económico, social y cultural del municipio.

La Oficina de Turismo de La Aldea de San Nicolás se encuentra ubicada en la calle Paseo El Muelle, 140, y permanece abierta de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 15:00 horas.