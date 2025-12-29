La ONCE deja 120.000 euros en Gran Canaria

El sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado el pasado 26 de diciembre ha traído la suerte a Gran Canaria, donde se han repartido 120.000 euros distribuidos en tres cupones premiados con 40.000 euros cada uno. Las localidades agraciadas han sido Tamaraceite, Telde y Agüimes, donde tres agentes vendedores de la ONCE han entregado la ilusión y el premio a sus afortunados clientes.

En Tamaraceite, el cupón premiado fue vendido por Víctor Manuel Domínguez, agente vendedor de la ONCE desde junio de 2015, quien habitualmente trabaja en el punto de venta ubicado en el establecimiento Leroy Merlín de esta zona de la capital grancanaria. Domínguez repartió 40.000 euros a uno de sus compradores habituales, sumando así un nuevo hito en su trayectoria como representante de la organización.

Víctor Manuel Domínguez Domúinguez / La Provincia

La historia se repite en Telde, donde Antonia Ramírez, vendedora de la ONCE desde agosto de 2001, ha vuelto a entregar un premio del Cuponazo. En esta ocasión, el punto de venta estaba ubicado entre Mercalaspalmas y la calle Benteguise, 1, en el Cruce de Melenara. Este nuevo premio de 40.000 euros es el tercero que Antonia entrega en 2025, lo que suma un total de 150.000 euros repartidos por ella durante el año.

Antonia Ramírez Florido / La Provincia

Su constancia y cercanía con los vecinos de la zona la han convertido en una vendedora muy reconocida en el municipio, reforzando el papel esencial que cumplen los agentes de la ONCE en la dinamización local.

María Concepción Goyes Sánchez / La Provincia

La tercera vendedora en repartir uno de estos premios fue Mª Concepción Goyes, que desde marzo de 2024 forma parte del equipo de agentes vendedores de la ONCE. Su zona de actuación abarca la Playa de Arinaga y el casco urbano de Agüimes, donde uno de sus clientes resultó agraciado con otro de los premios de 40.000 euros. Esta entrega refuerza la presencia de la suerte en el sureste de la isla y destaca la importancia de estos agentes en todas las regiones del archipiélago.

¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE?

El Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos más populares de la organización. Se celebra todos los viernes y, por tan solo tres euros, ofrece la posibilidad de ganar grandes cantidades de dinero. El premio principal está dotado con 6 millones de euros a las cinco cifras y la serie, y además reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado, como ha ocurrido en este caso.

La nueva estructura del sorteo incluye la posibilidad de ganar premios adicionales de entre 500 euros y el reintegro de tres euros, gracias al modelo "por los lados puedes ser ganador", que amplía las oportunidades de los participantes.

Los cupones de la ONCE son distribuidos por una red de más de 19.000 vendedores y vendedoras, muchos de ellos personas con discapacidad que encuentran en esta labor una vía de inserción social y laboral. Además, los cupones pueden adquirirse en establecimientos colaboradores autorizados y a través de la web oficial de juegos de la organización: www.juegosonce.es.

Esta extensa red no solo permite llevar el juego responsable a todos los rincones del país, sino que también consolida el compromiso de la ONCE con la inclusión laboral y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) no solo se encarga de gestionar estos sorteos, sino que canaliza sus beneficios hacia programas de formación, empleo y accesibilidad para personas con discapacidad visual y otras discapacidades. A través de su fundación y diversas iniciativas, la ONCE ha logrado convertirse en un referente europeo de economía social.

Gracias a sorteos como el Cuponazo, se financian proyectos educativos, adaptaciones tecnológicas, inserciones laborales y muchas otras acciones que generan un impacto real en la vida de miles de personas.