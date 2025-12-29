Los Reyes Magos visitarán Mogán desde el 3 de enero

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente ultiman su llegada a Mogán, donde tienen previsto recorrer los diferentes barrios el 3 y el 4 de enero, así como celebrar su gran pasacalles en la localidad marinera de Arguineguín la tarde del lunes día 5. Será entonces, como es habitual, cuando se les haga entrega de la llave del municipio para que puedan entrar a los hogares moganeros.

La Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Mogán organiza la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar, que comenzará a las 18:00 horas del sábado 3 de enero en la plaza de Veneguera para pasar por los barrios del Barranco de Mogán y finalizar en Playa de Mogán.

En este enclave, a las 17:00 horas, desde la avenida de Los Marrero, partirá un desfile con queridos muñecotes infantiles y otros divertidos personajes navideños. Concluirá en la plaza Doctor Pedro Betancor León, donde dará comienzo el espectáculo musical de La Chiquipanda y, a continuación, los niños y niñas podrán hacer entrega de las cartas de deseos a Sus Majestades.

El domingo 4 de enero los Reyes Magos comenzarán su recorrido a las 17:00 horas en el barrio de Soria, pasando por las plazas de Álamo y Mejías en Barranquillo Andrés, las plazas de Las Filipinas, El Horno, D. Agustín López Álamo de Motor Grande y la Sarmiento y Coto del pueblo de Mogán. Será ahí, en el casco histórico, donde también tendrá lugar un desfile navideño. Este tomará la salida junto al CEO Mogán y finalizará en la plaza Sarmiento y Coto, junto al Centro Cultural El Mocán, en el que se celebrará a las 18:30 horas un espectáculo de magia con Manu Mago, y Melchor, Gaspar y Baltasar recogerán las cartas de deseos.

5 de enero: Pasacalles de Reyes Magos, mercado navideño con música en vivo y Auto de Reyes

Los Reyes Magos no faltarán a su cita al gran pasacalles previsto en Arguineguín el 5 de enero. La comitiva, en la que participan carrozas tematizadas, queridos personajes infantiles y circenses, bailarinas y bailarines y música en vivo, partirá a las 18:00 horas junto al acceso del Muelle de la localidad. El primer tramo, concretamente hasta la playa de Las Marañuelas, será sin ruido para favorecer la participación de personas con hipersensibilidad sensorial.

El desfile pasará a continuación por el tramo peatonal de la calle Miguel Marrero Rodríguez y terminará en la plaza Pérez Galdós, donde Melchor, Gáspar y Baltasar serán recibidos por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que les entregará la llave del municipio. Seguidamente, recogerán las cartas de deseos.

Además, esa misma noche, tras el Pasacalles de Reyes Magos, se celebrará en la misma plaza Pérez Galdós 'Merca Navidad', un mercado de artesanía, regalos y alimentación. Arrancará a las 21:30 horas y estará ambientado con las actuaciones de las bandas El Último que Cierre, Grupo Uno Más y DJ Julián Gustavo.

También el lunes 5 de enero a las 20:30 horas, se representará el Auto de Reyes Magos en la Iglesia de San Antonio de Padua. Esta pieza dramática, de gran valor histórico y cultural, refleja las vivencias de los Reyes Magos durante su viaje para adorar a Jesús tras su nacimiento. En Mogán tiene lugar desde 1933, aunque se dejó de celebrar en 1958 y se recuperó a iniciativa de la Agrupación Folclórica y Cultural El Mocán en 1988.