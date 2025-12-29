El Siam Park de Gran Canaria arranca otra vez con la evaluación ambiental

El proyecto para la creación de un Siam Park en el sur de Gran Canaria arranca de nuevo su tramitación administrativa con el anuncio este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria del Plan de Modernización, Mejora (PMM) e Incremento de la Competitividad del Sector Turístico El Veril, en San Bartolomé de Tirajana.

El documento del Gobierno de Canarias incluye tres alternativas para construir el parque temático de la empresa Loro Parque en esa zona turística de Playa del Inglés y se decanta por la Número 2, con una superficie total de 183.905,78 metros cuadrados. Las instalaciones del futuro Siam Park y la oferta alojativa asociada se localizan en una única parcela de 164.956,03 metros cuadrados, con una estimación de 460 plazas hoteleras asociadas.

El proyecto empieza a caminar otra vez en las administraciones competentes, con la exposición pública del borrador del PMM de El Veril, casi 12 años después de que el grupo turístico Kiessling presentara formalmente su primera propuesta para crear en Gran Canaria un parque acuático similar al de Tenerife. Ese documento para la evaluación ambiental se somete a información pública, “en aras de una mayor garantía, por un plazo de 45 días hábiles, computados a partir de la publicación del anuncio en el BOC, “a fin de que cualquier persona física o jurídica interesada y no consultada pueda examinar el expediente y realizar los pronunciamientos que considere precisos”.

El objeto de esta consulta, resalta el anuncio, es recabar la información ambiental precisa para la elaboración del Documento de Alcance, “sin valorar otro tipo de consideraciones”, de conformidad con el Reglamento de Planeamiento de Canarias. Eso significa meses de tramitación y elaboración del proyecto definitivo, por lo que se calcula que pasarán años hasta que el Siam Park de Gran Canaria sea una realidad, según las distintas fuentes consultadas.

El espacio a ocupar en El Veril queda definido por la delimitación de la pieza turística que proyecta Loro Parque, el suelo urbanizable ordenado por el Plan General de San Bartolomé de Tirajana, y los datos aportados por la propiedad y titular de la concesión del dominio público hidráulico en el sector. No obstante, se realizan pequeños ajustes a la realidad existente, aunque no difieren más del 5% respecto a la delimitación del suelo urbanizable recogido en el planeamiento municipal.

El parque temático, denominado en el documento como Equipamiento Estructurante Turístico, se ubicará en la Zona Tipológica A, en una superficie de 137.047,81 metros cuadrados, y se ejecutará de acuerdo a los parámetros que vendrán expresados en el apartado de ordenación pormenorizada de esta alternativa.

Las plazas alojativas asociadas se materializan conforme a los parámetros que se establecen en la Zona B. Para el desarrollo del hotel se propone la zona Este de la parcela, en la cima y laderas del morrete. Se permite una altura máxima de seis plantas a desarrollar escalonadamente de manera descendiente respecto la cota de la carretera GC- 500. La superficie de la parcela destinada al alojamiento turístico es de 27.630 metros cuadrados y un estándar de 60,09 metros cuadrados por plaza alojativa.

Respecto al sistema de espacios libres y dotación, el documento señala que “el uso global del sector es turístico”, por lo que le es de aplicación la normativa autonómica para el cálculo de las cesiones obligatorias. Por tanto, hay una reserva mínima de 50 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de edificación, destinada a espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos, de los cuales, al menos 30 metros cuadrados por 100 de edificación se destinarán a espacios libres públicos y como máximo 7 metros cuadrados por cada 100 de edificación a dotaciones”.

De la aplicación de esa normativa se desprende la obligatoriedad de reservar una superficie mínima de espacio libre público, dotaciones y equipamientos de 11.166,58 metros cuadrados. Asimismo, queda garantizada la dotación de 5 metros cuadrados de espacio libre por plaza alojativa.

La Alternativa plantea la creación de un espacio libre de 10.531,24 metros cuadrados en el Oeste de El Veril, que se configura como un espacio de transición entre el suelo urbano de Bellavista y la nueva pieza turística. Se trata de un amplio espacio verde en el que se puede inscribir una circunferencia con radio de 23 metros. Además, se propone un espacio libre o plaza asociada a la rotonda y acceso al parque temático, con una superficie de 3.652,23 metros cuadrados.

También se plantea la materialización de unaserie de áreas ajardinadas entre la parcela y la GC-500 en las zonas en las que el Siam Park se desarrolla más allá de la línea del dominio público viario. En contigüidad con ese espacio libre se propone la creación de una dotación de 500 metros cuadrados de superficie a desarrollar en una planta de altura, localizada preferiblemente en la cota de la GC-500 asociada al espacio libre contiguo.

Respecto al transporte y la movilidad sostenible e inclusiva, la alternativa que se propone está centrada en dar mayor protagonismo a los medios de transporte más sostenibles, como los desplazamientos a pie, en bicicleta y otros modos no motorizados. De esta manera, “se busca restar protagonismo al vehículo privado, priorizando soluciones que favorezcan la accesibilidad universal, reduzcan el impacto ambiental y promuevan una ciudad más saludable, inclusiva y orientada a las personas”.