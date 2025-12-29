La Trova pone el toque latino a la navidad de Gáldar

Gran Canaria celebra el Fin de Año con fiestas de día, de noche e incluso los más previsores, como Firgas, Valsequillo y Santa Brígida, hasta cuatro días antes. Planes familiares, campanadas de día y las clásicas fiestas hasta bien entrada la madrugada darán la bienvenida a 2026 por toda la isla.

La Aldea

La plaza de la Alameda de La Aldea acoge los actos de Fin de Año en el oeste de la isla. A partir de las 17:00 horas da inicio la San Silvestre aldeana, que dará tiempo a sus corredores a prepararse para la fiesta que seguirá en el mismo lugar a partir de las 23:00 horas con las actuaciones de los grupos Aguaje y El último que cierre.

Agaete

La fiesta de Fin de Año en Agaete tendrá lugar en la plaza de la Constitución a partir de las 23:00 horas. New Sabrosa Band, Sombras del Caribe y Aithamy DJ serán los encargados de animar la noche.

Gáldar

Gáldar recibirá 2026 con una fiesta de Finde Año desde la plaza de Santiago a partir de las 23:30 horas con fuegos artificiales y una gran verbena a cargo de la orquesta La mekánica By Tamarindos y DJ Aythami. En otro punto del municipio se sustituirán las tradicionales uvas por los ‘Munchitos de la Suerte’. El recinto cultural La Quinta acoge la bautizada como ‘Noche Zero’, que incluye actuaciones musicales desde las 23:00 de la noche hasta las 06:00 de la mañana. El cartel de artistas está encabezado por el artista urbano canario Juseph y contará con la participación de Wos Las Palmas y los DJ Evando Moreira y Sammyto.

Arucas

Arucas programa más de doce horas de actividades para el último día del año. A las 12:00 horas en la plaza de San Juan despide 2025 con unas uvas familiares acompañadas de la producción ‘El zaptero real’. Luego la fiesta se traslada a la calle León y Castillo para una sesión de tardeo con DJ Drake desde las 14:00 horas, Cremita de Coco a las 16:00 horas y Café de luna a las 18:00 horas. Por la noche, de vuelta a la plaza de San Juan para las campanadas, que desde las 23:30 horas contarán con las actuaciones de Armonía Show y Vegax DJ. El cielo se iluminará con los voladores que se lanzarán desde la montaña de Arucas bajo el sonido de DJ Djake.

Moya

El municipio norteño despedirá el año con antelación en unas campanadas que celebra a las 19:00 horas frente a la iglesia. Desde el mediodía la calle Miguel Hernández acoge actividades infantiles y las actuaciones de Aseres a las 15:30, Los 600 a las 17:30 y Armonía Show a a partir de las 19:30. La animación corre a cargo de DJ Ulises Acosta.

Guía

La plaza Grande de Guía acoge desde las 22:00 hora los fastos para dar la bienvenida al nuevo año. Los asistentes recibirán uvas y cotillón mientras bailan los ritmos de Los Lola, El último que cierre, DJ Javi Row y Nessah.

Las Palmas de Gran Canaria

La capital será uno de los puntos neurálgicos de la fiesta en la isla. En la zona trasera del Parque Santa Catalina, a partir de las 22:00 horas y hasta las 05:30 horas, se celebrarán conciertos con los DJ más populares del momento, como DJ Valdi y DJ Promaster, junto a artistas como Leyenda Joven y Tonny Tun Tun. La fiesta se alargará hasta bien entrada la madrugada, hasta las 05:30. A las 00:00, desde el paseo de Las Canteras se podrá contemplar la tradicional exhibición de fuegos artificiales.

Valleseco

Valleseco empieza algo más temprano con una despedida de año para toda la familia. La plaza de la iglesia de San Vicente Ferrer acoge desde las 11:30 horas la actuación del payaso Che Pedro, acompañada de roscas y algodón de azúcar y con una pausa al mediodía para unas campanadas con uvas y cotillón para los asistentes. A partir de las 12:00 los talleres infantiles e hinchables toman el protagonismo. Todo ello amenizado por Los salvapantallas desde las 12:30 horas, DJ PrezKik a las 14:00 horas y el Grupo Karma a las 15:00 horas.

Teror

La Villa Mariana es otra de las localidades que se suma al Fin de Año vespertino. La alameda Pío XII es el lugar elegido para las actuaciones de Última parada a las 16:30 horas, La mekánica by Tamarindos a las 18:30 horas y de Pronova DJ para acompañar el brindis navideño a las 20:30 horas.

San Mateo

La Vega festeja el fin de año a mediodía. A las 11.00 horas se celebrará la subida del cotillón desde el Monumento al Agricultor, donde el Ayuntamiento repartirá gratuitamente 300 cotillones. Subida con banda de música y Papagüevos de Guanarteme, a las 12.00 horas campanadas, fuegos artificiales y gran verbena con Furia Joven y DJ Pronova delante de la iglesia de San Mateo.

Telde

El barrio de San Gregorio acoge el concierto para fin de año bautizado como Teldespide 2025, con la actuación de grupos musicales como Savia Nueva, Tataband, Son de la Isla, Los Salvapantallas y DJ Cholo, desde las 14:00 horas hasta las 21.00 horas.

Ingenio

El municipio del este de la isla divide en dos sedes las fiestas de Fin de Año del municpio. Por un lado, en la carpa junto a la plaza de la Candelaria, desde las 23:3’ horas hasta las 06:00 horas DJ Nichel, DJ Óscar Martínez y DJ Abián pincharán sus temas mientras que en la explanada junto al Ayuntamiento, serán Estrella Latina, DJ Ulises Acosta y Yet Garbeylos que pongan la música desde las 00:15 horas hasta las 06:00 horas.

Agüimes

El recinto ferial del Cruce de Arinaga acoge la Fiesta de Año Nuevo que, desde las 00:30 horas sube al escenario a los grupos Aseres, La Mekánika by Tamarindos, DJ Valdi del Hormiguero, DJ Antonio Boada, DJ Paco Sánchez, DJ Sammyto y DJ Tony Bob. En esta ocasión con entradas a cinco euros. Para ir calentando motores, Arinaga acoge, desde las 14:30 horas, el ‘Último Tardeo del Año’ en la avenida Polizón, con Estrella Latina y Yet Garbey. Por último, en la plaza del Rosario de Agüimes, DJ Antonio Boada y Grupo Acuarela animarán la tradicional fiesta Fin de Año en la Plaza del Rosario.

San Bartolomé de Tirajana

El municipio programa tres grandes fiestas. Por un lado, Maspalomas acogerá la celebración en el Parque de San Fernando, desde las 23:00 hasta las 05:00 horas, con las actuaciones de Toni Bob, Super Sonikka, Jia Miles y Óscar Martínez. El espacio contará además con animación y servicio de churros y chocolate. En Castillo del Romeral, la celebración tendrá lugar en la plaza del pueblo, entre las 00:00 y las 05:00 horas, con las actuaciones de Star Music, Leyenda Joven y Grupo Mallombe. Por otro lado, en Tunte la programación comenzará a las 18:00 horas en la plaza de Santiago con merienda y actividades infantiles, y se prolongará hasta las 02:30 horas con las actuaciones del Grupo Acuarela, Línea DJ y D Music. Para el 1 de enero, Olga Cerpa y Mestisay ofrecen a partir de las 18:30 horas desde el mirador de las Dunas de Maspalomas su tradicional concierto de Año Nuevo.

Mogán

Hasta cinco serán los puntos desde los que se podrá despedir el año y dar la bienvenida a 2026 en Mogán. Desde las 11:00 horas, la Playa de Puerto Rico será el lugar para celebrar las ‘Campanadas de mediodía’. Hasta las 17:00 de la tarde, actividades físicas, degustación de tapas canarias y actuaciones musicales amenizarán la jornada, que tendrá su plato fuerte en un ‘salto al mar’ masivo tras la cuenta atrás. El evento será retransmitido en directo a nivel nacional e internacional por RTVE. Ya por la noche, la atención se divide entre la plaza Sarmiento y Coto de Mogán pueblo, donde desde las 00:00 horas se celebrarán las campanadas con los grupos Arena, Una más y DJ Suárez. En la costa, a las 00:10 serán Yoni y Aya y el grupo Arena los que amenicen la plaza Dr. Pedro Betancor León en Playa de Mogán. En Arguineguín, la plaza de las Marañuelas es la sede desde las 00:15 horas de una verbena a cargo de Haché Tamarindos y la carpa de la plaza Pérez Galdós recibe desde las 00:30 a los DJ Julián y Airsho Ortega.

Santa Lucía

El recinto La Karpa, en Vecindario, acoge otra fiesta a cinco euros la entrada en Santa Lucía de Tirajana. Desde las 00:30 horas hasta las 06:00 horas, la música corre a cargo de la banda tributo La boina de Fito a las 00:30 horas, DJ Promaster a las 02:00 horas y DJ Estro a las 04:00 horas.

Artenara

Deporte, uvas y música para despedir el año desde la cumbre. A las 11:00 se da el pistoletazo de salida a la tercera edición de la San Silvestre de Artenera. Tras llegar a meta, recibirán uvas y cotillones para las campanadas de día a las 12:00 horas, que estarán acompañadas del grupo Última llave. Desde las 13:30, Son karibe se encargará de clausurar la jornada. n

El grupo La Trova celebró este fin de semana en la plaza de Santiago de Gáldar su ‘Noche latina en Navidad’. Los asistentes pudieron disfrutar de un repertorio que fue del bolero a la bachata pasando por el chachachá o merengues salpicados de auténticos himnos de la música latina y sin olvidar las melodías más navideñas. n