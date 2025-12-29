Unanimidad en Guía para acelerar la limpieza y licitar la residencia de Los Salesianos

La Corporación de Guía aprobó ayer una declaración institucional con el respaldo de todos los grupos políticos a instancias de plataforma ciudadana Salvar Los Salesianos de Guía para uso sociosanitario destinada a acelerar los pasos para comenzar cuanto antes la ejecución de la obra. Durante el pleno ordinario se aprobaron la nuevas ordenanzas de cementerios y protocolo para los actos oficiales, además de volver a producirse un rifirrafe entre Juntos por Guía y el grupo de gobierno, cuando la concejala en la oposición Carolina Bolaños llamó «mentirosa» y le gritó que «debería caérsete la cara de vergüenza» a la actual a la edil de Igualdad, Ruth Martín, por su argumentario sobre la pérdida de unas subvenciones.

El público tomó ayer por primera vez de forma oficial la palabra en un pleno del municipio para intervenir, gracias al recién aprobado reglamento de Participación Ciudadana, si bien el colectivo Stop Planta de Biogás en La Atalaya había intervenido en una ocasión anterior con el beneplácito de la Alcaldía.

Trastos

Salvar Los Salesianos logró que su propuesta se convirtiera en una declaración institucional, gracias al respaldo de todas las fuerzas políticas. En su iniciativa para agilizar el proyecto, el colectivo propuso «que se vaya desalojando del edificio material inservible y trastos, así como la retirada de herramientas, material y vehículos que el Ayuntamiento tiene en el edificio». Hay que recordar que se usa como almacén municipal para el material de obra.

Boceto del proyecto de Los Salesianos como residencia. / LP / DLP

A su vez, se requiere la constitución de una comisión «encargada de redactar y supervisar los pliegos» con expertos en el área jurídica, económica y administrativa y que se establezca un plan de trabajo para acelerar el procedimiento. La portavoz, Inmaculada González, pidió a todos los partidos dejar a un lado «siglas, colores, ideologías y rememos todos en la misma dirección».

Escuelas artísticas

La plataforma recordó que el Cabildo ha garantizado para este nuevo año dos partidas por algo más de dos millones de euros para esta obra, que convertirá el antiguo colegio de Los Salesianos en una residencia de unas 60 plazas para mayores. Su coste inicial se estima en ocho millones de euros.

Durante la sesión se dio vía libre también al reglamento protocolario para los actos y eventos oficiales del municipio. El documento contempla la ubicación de los representantes públicos y las intervenciones, así como un código de vestimenta. «En eventos religiosos o en aquellos de carácter de solemnidad institucional, se podrá exigir traje oscuro (con corbata para los hombres)».

"No se cierra, ni se privatiza" Alfredo Gonçalves — Alcalde de Guía

Ante una moción presentada por Juntos por Guía en la que se daba cuenta de «la preocupante situación que atraviesan las escuelas artísticas ciudad de Guía», el concejal de Cultura, Julián Melián, y luego el alcalde, Alfredo Gonçalves, garantizaron su continuidad. «Ni se va a cerrar, ni se va a privatizar», ratificó el regidor. Eso sí, el gobierno local de Guía reconoció las pésimas condiciones en las que se encuentra el inmueble y señaló que incluso existía desde 2010 un estudio para la reforma de las instalaciones eléctricas, cuya reforma no se ejecutó.

El pleno, celebrado en esta ocasión en la Casa de la Cultura por obras en el salón plenario, volvió a tener un momento de tensión cuando la concejala Ruth Martín trataba de argumentar la pérdida de dos subvenciones de su departamento por no haber ejecutado los proyectos previstos de Igualdad, expuestos durante la sesión de octubre. Uno de ellos de casi 19.000 euros y otros del Cabildo para el servicio de prevención de víctimas de violencia de género por importe de 73.148 euros. En total, más de 90.000 euros en políticas de igualdad. «Estamos hablando de la vida de muchas mujeres. Hablamos de algo muy serio», le reprochó entonces la edil de Juntos por Guía, por la que ahora tocaba el turno de la respuesta.

"Juego sucio" y mentirosa"

La responsable del área achacó este problema a la falta de personal «por las restricciones» de la subvención. «No es falta de trabajo, ni de interés». Alegó «juego político sucio» y falta de apoyo que hizo que la técnico renunciara al trabajo. Y defendió que las víctimas nunca quedaron desamparadas gracias a la red insular.

El altercado hizo que el alcalde acordara un receso de cinco minutos y en ese momento Carolina Bolaños se acercó a la bancada de la concejala y le espetó: «Mentirosa. Debería caérsete la cara de vergüenza», repitiéndolo en varias ocasiones.

Por otro lado, en la sesión se aprobó también el reglamento de funcionamiento del cuerpo de voluntarios de Protección Civil, del funcionamiento del cementerio, del servicio de ayuda a domicilio, del régimen interno del centro de día y la cuenta general de 2024.

Televisores para San Roque

A su vez, y a instancias de Juntos por Guía, se ratificó por unanimidad una iniciativa para solicitar a la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y al Servicio Canario de la Salud «la instalación de televisiones gratuitas en las habitaciones del Hospital de San Roque de Guía».

Y se rechazaron por distintos motivos, entre ellos que «no eran asumibles», iniciativas de la oposición como la realización de un estudio integral de las instalaciones deportivas municipales y un plan para el mantenimiento de los caminos rurales, presentadas por Unidos por Gran Canaria.