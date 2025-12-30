La Aemet anuncia la llegada de un frente atlántico con lluvias en Canarias en Año Nuevo: estas serán las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que el Año Nuevo llegará a Canarias acompañado de un frente atlántico que dejará lluvias generalizadas, algunas de ellas localmente fuertes, especialmente a partir del jueves 1 de enero. Este frente estará asociado a borrascas atlánticas y supondrá un cambio de tiempo tras varios días de estabilidad en el archipiélago.

Según ha explicado su portavoz, Rubén del Campo, mientras la Península despedirá 2025 con tiempo estable, frío y ausencia de precipitaciones, Canarias será el primer territorio en notar la llegada de este sistema frontal. Las lluvias podrían ser persistentes en las islas occidentales, con mayor probabilidad de intensidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La Aemet señala que, junto a las precipitaciones, se producirá un ascenso notable de las temperaturas, ya que la masa de aire asociada al frente será más templada. La nieve quedará restringida a zonas altas, con posibilidad de algún episodio puntual en cumbres, como el entorno del Teide.

De cara al viernes 2 de enero, existe incertidumbre sobre si este frente alcanzará la Península. En caso de hacerlo, las lluvias se concentrarían principalmente en el oeste y centro peninsular, con especial atención a Andalucía occidental. En Canarias, el ambiente seguirá inestable dentro de un contexto claramente más lluvioso que en los días previos.

Otros portales meteorológicos coinciden en que el primer fin de semana de 2026 estará marcado por una borrasca profunda en el Atlántico, lo que mantendría las precipitaciones en el archipiélago y podría venir acompañado de viento y temporal marítimo, especialmente en las islas más expuestas.

La Aemet recomienda seguir las actualizaciones de la predicción y extremar la precaución en caso de lluvias intensas, especialmente en zonas sensibles a escorrentías y barrancos.