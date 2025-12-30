Dos bañistas rescatados con síntomas de ahogamiento en la playa de Taurito
Los varones fueron trasladados con pronóstico moderado a centros hospitalarios del sur a primera hora de la tarde de este martes
Los servicios de emergencias han asistido a primera hora de la tarde de este martes a dos hombres con síntomas de ahogamiento en la playa de Taurito, al sur de Gran Canaria, que tuvieron que ser rescatados del mar por los socorristas.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre las 13:20 horas por parte del servicio de salvamento en playas, que advertía que los bañistas afectados precisaban de asistencia sanitaria.
En ese momento, se activaron los recursos necesarios y el personal del Servicio de Urgencias Canario evaluó el estado de salud de los dos rescatados antes de trasladarlos a centros hospitalarios.
Asistencia médica
Uno de los hombres presentaba en el momento inicial de la asistencia síntomas de ahogamiento incompleto de carácter moderado. Con este diagnóstico, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico a Hospitales Universitarios San Roque de Maspalomas.
El segundo varón afectado presentaba un pronóstico similar y tuvo que ser derivado de igual forma en una ambulancia medicalizada al Centro de Salud de Maspalomas.
También colaboraron en el dispositivo los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Policía Local de Mogán y Protección Civil.
