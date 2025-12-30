Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las berlinas artesanales más cargadas están en este municipio de Gran Canaria: rellenos solo aptos para golosos

Las berlinas son una de las últimas novedades del obrador

Berlina de pistacho

Berlina de pistacho / TikTok

Helena Ros

Helena Ros

Los dulces son una de las perdiciones de muchos canarios, y en Gran Canaria hay un obrador que ofrece con una maxi cookies, tartas personalizadas y mesas dulces. Además, una de sus últimas novedades son las berlinas.

Los creadores de contenido @descubreconc han visitado Dulce Mari para probar "las berlinas más cargadas de Gran Canaria" y no han dudado en recomendárselas a todos sus seguidores.

Berlinas rellenas

Tal y como muestran en el vídeo, las berlinas destacan por su relleno abundante y por sus combinaciones de sabores. Dulce Mari elabora seis variedades diferentes, todas ellas disponibles exclusivamente por encargo. Se vende en cajas de cuatro unidades por 24 euros, los sabores se eligen al gusto.

Las opciones entre las que pueden elegir los clientes son:

  • Belina de oreo con mousse de crema blanca de oreo con cobertura de chocolate blanco y galleta oreo.
  • Berlina rellena de crema pastelera, galleta de mantequilla y compota de manzana.
  • Berlina con doble chocolate con Nutella, praliné y galleta craquelada
  • Berlina de cheesecake con crema de queso, compota de frutos rojos y cobertura de fresa.
  • Berlina de pistacho con cobertura de chocolate y crema de pistacho con bombones Lindl.
  • Berlina de Kinder crunchy con crema de Kinder crujiente, bolitas de chocolate y cobertura de caramelo.

Un dulce perfecto para celebraciones

Los creadores de contenido destacan las berlinas como una "idea súper buena para los postres de Navidad", gracias a su cuidada presentación y su formato ideal para compartir. El obrador está especializado en repostería artesanal y ofrece las berlinas entre otros dulces.

Horario y ubicación

El obrado se encuentra en la Calle Gordillo, 33, en el municipio de Ingenio. Cuenta con 4,9 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de todos los clientes que han probado las elaboraciones.

El local abre jueves y viernes de 10:00 a 18:00 horas, el resto de días la producción se realiza bajo encargo.

Trabaja con ingrediente de calidad y realiza envíos a toda España, permitiendo que sus elaboraciones lleguen más allá de las Islas Canarias.

TEMAS

