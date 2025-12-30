Así comenzará el año en Canarias con la borrasca Francis: cóctel explosivo de lluvias, viento, oleaje y tormentas eléctricas

El comienzo del año en Canarias llegará pasado por agua y viento, con tormentas y fenómenos costeros adversos debido al paso de la borrasca Francis que afectará al Archipiélago a partir de este jueves. El frente frío, originado en aguas del Atlántico, comenzará a adentrarse en las islas durante la madrugada del primer día del año de este a oeste y dejará un panorama inestable hasta el próximo viernes, aunque los avisos por fenómenos costeros continuarán hasta el domingo. Por este motivo el Gobierno de Canarias ha activado la alerta por lluvias en todas las islas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha activado para el jueves el aviso amarillo en el este, sur y oeste de Gran Canaria debido a fuertes precipitaciones que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, entre las 15.00 de la tarde y las 21.00 de la noche. En estas mismas zonas y franjas horarias también se ha decretado el aviso amarillo por tormentas. Por otro lado, el fuerte oleaje será protagonista en la vertiente norte de la isla, donde se esperan olas de hasta cinco metros de altura, motivo por el que también se ha activado el aviso amarillo. En las medianías el viento soplará con bastante fuerza, con rachas que alcanzarán hasta los 80 kilómetros por hora.

Vientos de hasta 90 kilómetros por hora

En el resto de las islas también se ha activado el aviso amarillo. En las cumbres de Tenerife, se prevén rachas de viento que superarán los 90 kilómetros por hora, mientras que en las vertientes este y oeste de la isla se podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. En las islas occidentales el patrón meteorológico será similar al de Tenerife, con viento y lluvias intensas. Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura no hay aviso amarillo por viento, aunque sí se han decretado avisos por lluvias y tormentas durante toda la jornada del jueves.

Aunque la mayoría de los avisos amarillos se desactivarán de cara al próximo viernes, el aviso por fenómenos costeros adversos se mantendrá, al menos en Gran Canaria, hasta el domingo, ya que se esperan olas de más de cinco metros en las costas de la isla.

Esta compleja situación meteorológica ha obligado a los ayuntamientos a suspender y aplazar varias actividades festivas en distintos municipios del Archipiélago, afectando la programación de las celebraciones de Año Nuevo.

Tras el paso de este frente frío procedente del Atlántico, el viernes las lluvias seguirán siendo las protagonistas en todo el Archipiélago aunque con menor intensidad. Los cielos permanecerán nubosos y el viento será moderado, con rachas más fuertes de componente oeste. Las temperaturas máximas rondarán los 23 grados en el sur de la isla durante las horas centrales del día, mientras que las mínimas rondarán los 15 grados.

De cara al próximo fin de semana, las precipitaciones irán desapareciendo de forma progresiva aunque el sol seguirá sin hacer acto de presencia.