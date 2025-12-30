El concierto de Año Nuevo de Olga Cerpa y Mestisay se traslada al Día de Reyes por el mal tiempo

Las dunas de Maspalomas tendrán que esperar unos días más para llenarse de música. El tradicional concierto de Año Nuevo de Olga Cerpa y Mestisay, previsto inicialmente para este 1 de enero, se aplaza por motivos meteorológicos y se celebrará finalmente el martes 6 de enero, Día de Reyes, a las 18:30 horas en el Mirador de Las Dunas, su ubicación habitual.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el grupo grancanario han decidido posponer el evento ante las adversas condiciones climatológicas previstas para los próximos días en el archipiélago, priorizando la seguridad del público y de los artistas.

Este cambio no empaña el espíritu festivo de una cita que este 2026 cumple diez años de historia y que se ha consolidado como una de las más esperadas del calendario navideño en Gran Canaria. Como ya estaba previsto, el concierto contará con la participación especial del saxofonista y flautista Jorge Pardo, figura destacada del jazz europeo e invitado de honor en esta edición tan simbólica.

Una década de música entre arena y cielo

Desde su primera edición, este espectáculo se ha convertido en una forma única de dar la bienvenida al nuevo año bajo el cielo del sur grancanario, con un formato íntimo, elegante y cargado de emociones. “Es un concierto que procuramos que sea diferente; ya que es un día especial, que lo sea también la actuación”, explicó Olga Cerpa. “En un marco tan bonito como el mirador, y en una hora perfecta, viene gente de toda la isla”, añadió la artista.

Estrenos y colaboraciones especiales

Además de los clásicos de Mestisay, el repertorio incluirá cuatro canciones inéditas que formarán parte de su próximo disco, 'La Costa de los Cantares', que verá la luz en la primavera de 2026. Grabado entre Lisboa y Canarias, el álbum es una autoproducción que ha contado con la colaboración de músicos y voces africanas. “Estamos tan privados con el disco que tenemos unas ganas de tocarlo que te mueres”, confesó Cerpa.

La formación habitual, con dirección artística de Manuel González y dirección musical de Hirahi Afonso, se completa con Jonnhy Olivares, Antonio Montesdeoca y Totó Noriega en la percusión; Jaime del Pino en el bajo; Juan Carlos León ‘Mosco’ en los vientos; Domingo Saavedra al piano y Arjady López, cubano, al tres.

Jorge Pardo, invitado de altura

El gran aliciente de esta edición es la incorporación del maestro Jorge Pardo, galardonado con el Premio Nacional de Músicas Actuales, Mejor Músico de Jazz Europeo y Grammy por el disco Antidote junto a Chick Corea. El artista madrileño, con una trayectoria que lo ha llevado a compartir escenarios con Paco de Lucía y Camarón, ofrecerá piezas instrumentales propias que añadirán aún más brillo a una noche ya de por sí mágica.