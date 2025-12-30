La FPCT refuerza el apoyo a las empresas canarias en I+D+i a través de la Red CIDE y el proyecto Synergia ULPGC

La Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FPCT-ULPGC), y en concreto la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC) de la ULPGC, gestionada por dicha fundación, acompaña a empresas en el desarrollo de proyectos de I+D+i, el contacto con personal investigador y la transferencia de conocimiento a través de su labor como centro de la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE), una iniciativa de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2021-2027, y mediante iniciativas estratégicas como el proyecto «Synergia ULPGC», financiado por el Gobierno de Canarias a través de la ACIISI.

Como centro CIDE, la FPCT forma parte de una red coordinada de entidades distribuidas por todo el Archipiélago que ofrece asesoramiento gratuito y personalizado a las empresas que desean innovar. El objetivo de la Red CIDE es fomentar la cultura de la innovación, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y mejorar la competitividad del tejido empresarial, especialmente de aquellas empresas que, por sí solas, encuentran dificultades para abordar actividades de innovación y desarrollo tecnológico.

En este sentido, la FPCT ofrece a las empresas un servicio especializado de asesoramiento en innovación, que incluye la identificación de retos tecnológicos, el análisis de oportunidades de I+D+i, la orientación para la incorporación de conocimiento científico-tecnológico y el acompañamiento en la búsqueda de financiación pública y privada.

En este contexto, Synergia ULPGC refuerza y amplía la actuación de la FPCT, integrando la experiencia acumulada en programas previos de innovación abierta como Open B2ULPGC e InnovAcción ULPGC. El proyecto tiene como objetivo intensificar la colaboración entre empresas canarias y los grupos de investigación de la ULPGC, facilitando el acceso a tecnologías, conocimiento y capacidades científicas con potencial aplicación empresarial.

A través de Synergia ULPGC, la FPCT identifica empresas con capacidad para desarrollar proyectos de innovación, conecta sus necesidades con líneas de investigación y tecnologías de la ULPGC, y dinamiza espacios de encuentro y networking entre el tejido empresarial y el personal investigador. Además, ofrece acompañamiento integral en la estructuración técnica, administrativa, financiera y jurídica de proyectos de innovación abierta, así como apoyo para su presentación a convocatorias regionales, nacionales e internacionales o a inversores privados.

Entre los resultados esperados del proyecto se encuentran la atención a 40 empresas canarias, la identificación de 20 tecnologías o líneas de investigación con potencial para dar respuesta a retos empresariales, la organización de 20 acciones de networking universidad-empresa, el asesoramiento de 10 proyectos de innovación abierta y el acompañamiento de cinco iniciativas para su acceso a financiación competitiva.

Con estas actuaciones, la FPCT-ULPGC reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema de innovación de Canarias, actuando como nexo estratégico entre la universidad y la empresa, y contribuyendo al desarrollo de una economía más competitiva y basada en el conocimiento.