Investigado un hombre en Vecindario por simular el robo de su móvil

Aseguró que le habían sustraído el dispositivo del interior del camión en el que trabajaba mientras hablaba con un cliente

Un agente de la Guardia Civil, de espalda.

Un agente de la Guardia Civil, de espalda. / Guardia Civil

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario (Gran Canaria) ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito contra la Administración de Justicia tras comprobarse que había simulado la sustracción de un teléfono móvil de alta gama.

Así lo ha informado la Benemérita en una nota de prensa en la que indica que la actuación se llevó a cabo el pasado 16 de diciembre, una vez finalizadas las pesquisas policiales.

En concreto, los hechos se remontan al mes de septiembre cuando el investigado se presentó en dependencias policiales para denunciar el supuesto robo de su teléfono mientras trabajaba con un vehículo de carga.

Denuncia falsa

Entonces, relató que el dispositivo habría sido sustraído del interior del camión, que permanecía con la puerta del conductor abierta mientras realizaba una gestión con un cliente.

A partir de esta denuncia, la Guardia Civil inició una investigación centrada en la trazabilidad técnica del teléfono, con el fin de verificar el relato aportado.

Mediante el análisis de los registros y la cronología del uso del terminal, los agentes obtuvieron indicios consistentes que apuntaban a que el denunciante había faltado a la verdad en su declaración.

Simulación del delito

Además, el estudio de los datos permitió confirmar que en el momento en que supuestamente se produjo el robo el investigado ya no tenía el teléfono en su poder, lo que evidenció que la denuncia era falsa.

Por ello, una vez comprobados los hechos, la Guardia Civil procedió a su investigación formal por simulación de delito, mientras que las diligencias se han remitido al Juzgado de Instrucción N.º 1 de San Bartolomé de Tirajana.

