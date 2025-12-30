Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Fin de AñoUD Las PalmasCuarto carril GC-1Ayuntamiento Santa BrígidaCobro Colegio AbogadosMuerte moteros Tenerife
instagramlinkedin

Mogán aplaza su concierto de Año Nuevo por la previsión de lluvias

El espectáculo protagonizado por Pedro Manuel Afonso se celebrará finalmente el 6 de enero en Playa de Mogán

Imagen de archivo del encendido de luces en Mogán

Imagen de archivo del encendido de luces en Mogán / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Mogán ha decidido posponer el concierto de Año Nuevo previsto para este jueves, 1 de enero, debido a la elevada probabilidad de lluvias. El espectáculo, protagonizado por el cantante Pedro Manuel Afonso, se celebrará finalmente el martes 6 de enero, garantizando así unas condiciones meteorológicas más favorables para el disfrute del público.

El concierto, que pondrá el broche final a la programación navideña del municipio, tendrá lugar a las 18:30 horas en la zona de La Puntilla, en Playa de Mogán. Frente al mar y con vistas al puerto, Pedro Manuel Afonso interpretará un variado repertorio acompañado por su banda habitual: cuatro coristas, una sección de viento, guitarra, batería y piano.

Noticias relacionadas y más

Concierto Año Nuevo Mogán

Concierto Año Nuevo Mogán / LP/DLP

Como artista invitada, se sumará al escenario Arantza Navarro, también natural del municipio, en una velada que promete emoción y cercanía. Para Afonso, actuar en Playa de Mogán, barrio que lo vio crecer, supone una cita especial cargada de recuerdos y emociones. El concierto ofrecerá versiones de grandes clásicos y temas propios del artista, en un entorno único que combina paisaje, música y tradición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
  2. Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
  3. La Navidad estará pasada por agua tras tres años bajo el calor y la calima
  4. Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
  5. Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
  6. El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
  7. Un antiguo centro sanitario de Puerto Rico dará paso a un hipermercado y viviendas
  8. Denuncia contra una edificación cercana a la Sima de Jinámar y en espacio natural

Mogán aplaza su concierto de Año Nuevo por la previsión de lluvias

Mogán aplaza su concierto de Año Nuevo por la previsión de lluvias

Las berlinas artesanales más cargadas están en este municipio de Gran Canaria: rellenos solo aptos para golosos

Las berlinas artesanales más cargadas están en este municipio de Gran Canaria: rellenos solo aptos para golosos

La Policía Nacional detiene al tercer implicado en una serie de robos de motocicletas en noviembre

La Policía Nacional detiene al tercer implicado en una serie de robos de motocicletas en noviembre

El concierto de Año Nuevo de Olga Cerpa y Mestisay se traslada al Día de Reyes por el mal tiempo

El concierto de Año Nuevo de Olga Cerpa y Mestisay se traslada al Día de Reyes por el mal tiempo

La Aemet anuncia la llegada de un frente atlántico con lluvias en Canarias en Año Nuevo: estas serán las zonas más afectadas

La FPCT refuerza el apoyo a las empresas canarias en I+D+i a través de la Red CIDE y el proyecto Synergia ULPGC

La FPCT refuerza el apoyo a las empresas canarias en I+D+i a través de la Red CIDE y el proyecto Synergia ULPGC

La ONCE deja 120.000 euros en Gran Canaria

La ONCE deja 120.000 euros en Gran Canaria

25 años sin el alcalde Camilo Sánchez

25 años sin el alcalde Camilo Sánchez
Tracking Pixel Contents