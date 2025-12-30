Mogán aplaza su concierto de Año Nuevo por la previsión de lluvias
El espectáculo protagonizado por Pedro Manuel Afonso se celebrará finalmente el 6 de enero en Playa de Mogán
El Ayuntamiento de Mogán ha decidido posponer el concierto de Año Nuevo previsto para este jueves, 1 de enero, debido a la elevada probabilidad de lluvias. El espectáculo, protagonizado por el cantante Pedro Manuel Afonso, se celebrará finalmente el martes 6 de enero, garantizando así unas condiciones meteorológicas más favorables para el disfrute del público.
El concierto, que pondrá el broche final a la programación navideña del municipio, tendrá lugar a las 18:30 horas en la zona de La Puntilla, en Playa de Mogán. Frente al mar y con vistas al puerto, Pedro Manuel Afonso interpretará un variado repertorio acompañado por su banda habitual: cuatro coristas, una sección de viento, guitarra, batería y piano.
Como artista invitada, se sumará al escenario Arantza Navarro, también natural del municipio, en una velada que promete emoción y cercanía. Para Afonso, actuar en Playa de Mogán, barrio que lo vio crecer, supone una cita especial cargada de recuerdos y emociones. El concierto ofrecerá versiones de grandes clásicos y temas propios del artista, en un entorno único que combina paisaje, música y tradición.
