Obras nocturnas y un plan por fases para ampliar la GC-1 sin cortar el tráfico

La ampliación de la GC-1 con un cuarto carril en ambos sentidos de unos 8 kilómetros entre el centro comercial Las Terrazas y La Estrella, en el municipio de Telde, se acometerá con un plan por fases y, en ocasiones, en horario nocturno para evitar cortar la circulación, en uno de los puntos más colapsados de la Isla. El Estudio y Prognosis de Tráfico incluido en el proyecto indica que por esta vía circulan a diario más de 160.000 vehículos en ambos sentidos.

El proceso constructivo se realizará por fases y de forma sectorizada. Comenzará con una fase preliminar de replanteo y desvío de servicios afectados —como redes de agua, electricidad o fibra óptica—, seguida de los movimientos de tierras necesarios para ampliar la plataforma. Posteriormente se acometerán las obras de drenaje, la construcción de la nueva pasarela peatonal, la pavimentación del vial y, en la fase final, la instalación de la señalización definitiva y la reposición de caminos complementarios. Todo el proceso estará sujeto a un estricto plan de control de calidad y a un estudio específico de seguridad y salud.

Durante la ejecución de las obras, el tráfico se gestionará mediante una planificación detallada que divide las actuaciones entre el lado tierra (sentido norte), centradas en la ampliación de la calzada y la remodelación de los enlaces de Bocabarranco, y las del lado mar (sentido sur), donde se ampliará la calzada, se construirá la vía de servicio segregada y se abordarán las obras de la nueva pasarela peatonal de La Pardilla. Las intervenciones sobre la pasarela se consideran operaciones puntuales de alta complejidad técnica.

La gestión del tráfico durante las obras incluirá desvíos temporales, estrechamientos de carril y una señalización provisional reforzada. La velocidad máxima se reducirá de forma progresiva, primero a 100 kilómetros por hora y posteriormente a 80 en las zonas de obra activa, con el apoyo de señalización luminosa y balizamiento de alta visibilidad. Para separar físicamente la circulación de los trabajos se emplearán barreras rígidas, con un alto nivel de contención, especialmente relevantes en un entorno con intensidades de tráfico tan elevadas.

Horarios nocturnos

Las tareas más complejas y con mayor afección a la circulación, como la demolición de elementos estructurales, el montaje de estructuras o el extendido del firme, se realizarán en horario nocturno para minimizar las retenciones. Esta estrategia busca reducir las afecciones al tráfico diurno, pero exige un refuerzo específico de las medidas de seguridad tanto para los trabajadores como para los usuarios de la vía.

El Estudio de Seguridad y Salud del proyecto fija un presupuesto total de 269.832,73 euros, del total de 9,4 millones de todas las actuaciones, destinado exclusivamente a la prevención de riesgos y a la protección durante la obra. Aunque no existe una partida diferenciada para el trabajo nocturno, buena parte de este presupuesto está directamente vinculada a operaciones que se desarrollarán de noche. La señalización y el balizamiento provisional, que incluyen elementos luminosos y reflectantes, concentran una inversión estimada de 110.000 euros. A ello se suman unos 85.000 euros en protecciones colectivas, como barreras rígidas, redes de seguridad y delimitación de zonas de riesgo.

El presupuesto contempla además unos 15.000 euros para equipos de protección individual de alta visibilidad, obligatorios para el personal que trabaje en condiciones de baja iluminación, y unos 12.000 euros para instalaciones provisionales, que cubren la red eléctrica y las torres de iluminación necesarias para garantizar la visibilidad nocturna. En el apartado de gestión y vigilancia de la seguridad se incluyen los honorarios del coordinador de seguridad y salud, con un coste estimado de 25.000 euros, y la presencia de recursos preventivos durante las operaciones de mayor riesgo, especialmente nocturnas, con una dotación de 21.332,73 euros.

Según el documento técnico, la incorporación de un cuarto carril permitirá eliminar los cuellos de botella actuales, mejorar la seguridad vial y recuperar la fluidez del tráfico, especialmente en los tramos con mayor concentración de incorporaciones. La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha sacado a concurso el proyecto hasta el 11 de febrero y se espera que la ejecución tenga 12 meses de duración. El propio titular del área, Pablo Rodríguez, vaticinó que será una realidad en 2026.