La Policía Nacional detiene al tercer implicado en una serie de robos de motocicletas en noviembre

La Policía Nacional ha detenido al tercer implicado en los robos de motocicletas cometidos a finales del pasado mes de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Con esta actuación, los agentes dan por esclarecidos todos los hechos investigados, tras una operación que comenzó con una intervención de la Policía Local y continuó con una investigación a cargo del cuerpo nacional.

Los primeros arrestos se produjeron cuando la Policía Local interceptó un furgón sustraído que estaba siendo utilizado para el robo de motocicletas. Durante la persecución fueron detenidos dos individuos y se recuperaron varias motocicletas en el interior del vehículo. Un tercer sospechoso logró huir del lugar.

A partir de ese momento, la Policía Nacional asumió la investigación para identificar al huido y esclarecer el conjunto de sustracciones. El análisis del modus operandi permitió confirmar que los tres implicados actuaban de forma organizada y reiterada, desplazándose por distintos puntos de la ciudad con un furgón robado y cargando las motocicletas en segundos, especialmente aquellas sin sistemas de anclaje visibles. Su rapidez de actuación les permitía cometer varios robos en una misma jornada, y su actividad había generado alarma social tras la difusión de vídeos en redes sociales.

Tras identificar plenamente al tercer implicado, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de hurto. El arrestado fue puesto a disposición judicial, completando así el esclarecimiento de los robos investigados. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.