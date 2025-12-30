El fin de año y el buen tiempo llenan los hoteles de Gran Canaria al 85%

Los hoteles de Gran Canaria reciben 2026 con una ocupación cercana al 85%, según datos que ofrece la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Su presidente, Fernando Mañaricúa, recalca que son cifras similares a las del año pasado, cimentadas por la presencia de turistas alemanes, británicos y escandinavos.

En diciembre de 2024, llegaron a la isla un total de 429.484 turistas, de los cuales 111.710 eran alemanes, 83.737 británicos, 40.385 noruegos y 36.924 suecos, según datos de AENA. Las buenas cifras del sector podrán mejorar algo para el fin de año gracias al turismo local. «El porcentaje suele crecer a última hora por clientes de la propia isla que aprovechan estas fiestas especiales para pasar unos días en un hotel», precisa Mañaricúa.

Los restaurantes notan un bajón

Pese a los buenos indicadores del sector hotelero, la hostelería del sur de la isla traslada sensaciones diferentes. «Hay trabajo estos días, sí, pero cada vez menos que otros años», sostiene Alexis Martín, un trabajador con años de experiencia al frente del restaurante La casita canaria, situado en el paseo comercial del Anexo II de Playa del Inglés.

«El día 25 fue catastrófico en la zona», admite Martín, que apunta a los cambios producidos con el tiempo en el paseo comercial. «Otros años aquí, la noche del 31 todos los locales hacían cotillones y uvas, ya apenas son unos pocos», indica. En cuanto a la procedencia de sus clientes, señala que «se notan menos escandinavos pero lo que no falla es el turista de toda la vida y el que viene fijo; de ese sector tenemos mucho cliente habitual de Alemania, Suiza y Países Bajos». Para la cena de Fin de Año, su restaurante abrirá en horario habitual, sin menú especial, y detalla que las reservas han caído: «otros años teníamos como 18 a estas alturas, ahora mismo tenemos sólo 5».

«Más trabajo el año pasado»

Esa misma tendencia es la que registran en el vecino El gorro blanco, donde también estiman que esta temporada ha ido «mal» salvo el último fin de semana, con un repunte notable. La noche del 31 abrirán igualmente porque la tienen fijada como una de las jornadas más fuertes del año. En San Agustín, Alexia Sánchez, del Relax Beach Club también confirma que el año pasado notó «mucho más trabajo que este» y comenta una mayor presencia de turistas alemanes y neerlandeses en 2025.

No todos los establecimientos del sur siguen esa dinámica, como es el caso de la coctelería Tipsy Hammock en Playa del Inglés. Laura Martín, una de sus trabajadoras, habla de una carga de trabajo mayor. «No recuerdo mañanas como estas, y este fin de semana fue una locura», reconoce. Para la noche de fin de año y año nuevo mantendrán su horario habitual, y aunque abren a las 11:00 ya temen las visitas de los que enganchan la noche con el día y llegan para pedir como desayuno «un vodka con RedBull».

La excepción del turismo nacional

El invierno no es la temporada habitual para el turismo nacional en las islas, como atestiguan los 44.522 que llegaron a toda la provincia de Las Palmas en 2024 y señalan en todos los establecimientos hosteleros cuando se les pregunta por la procedencia de sus clientes. Sin embargo, dentro de ese pequeño sector, la familia Gutiérrez de Madrid probablemente ocupe un alto porcentaje en las estadísticas. Los 18 miembros, desde los abuelos a los nietos, han viajado hasta Gran Canaria para cumplir un viejo sueño familiar: tomar las uvas desde la playa.

Así lo explican Pilar y María, las dos matriarcas, que acompañadas de sus maridos, se toman una cerveza de descanso mientras sus hijos y nietos pasan el día en la playa o el hotel. «Cuando falleció nuestra madre, que ya estaba muy mayor y en casa, decidimos que lo mejor que podíamos hacer con lo que nos dejó era cumplir ese deseo familiar. Y aquí nos vinimos todos: hijos, nietos y bisnietos de ella, los 18», recuerdan ambas.

La historia de Felipe y Carmen es otra de las excepciones que engrosan las listas de turistas nacionales y, además, cada año. Ambos jubilados vienen desde Mallorca desde hace quince años para pasar unas semanas alejados del frío. «Nos gusta mucho la isla y esperamos seguir viniendo más», declara Felipe.