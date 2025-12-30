Más de diez municipios de Gran Canaria se preparan para despedir 2025 por todo lo alto

Desde las primeras horas del 31 de diciembre, la música, la pólvora y las uvas comenzarán a marcar el pulso festivo de Gran Canaria. La isla se llenará de tardeos, carreras populares, conciertos, espectáculos familiares y grandes verbenas para todos los gustos y edades.

Ya sea bajo el sol de mediodía o con la luna como testigo, cada municipio ha preparado una despedida propia para 2025, con propuestas que combinan tradición, identidad local y una potente oferta musical. Estas son las fiestas de Fin de Año más destacadas del archipiélago para cerrar el año bailando.

Más de 5.000 personas despedirán 2025 en la gran Fiesta de Año Nuevo en el Recinto Ferial del Cruce de Arinaga, con Aseres, Mekánica by Tamarindos, DJ Valdi (El Hormiguero), DJ Antonio Boada, DJ Paco Sánchez, DJ Tony Bob y DJ Sammyto.

La jornada comenzará a las 10:00 horas en la avenida Polizón de Arinaga con talleres, espectáculos infantiles como Circo de Navidad y Un conjuro de Navidad, y la visita del Paje Real. A las 14:30 horas,será el Último Tardeo del Año con Estrella Latina y Yet Garbey. Por la noche, a las 22:00, Baile de Fin de Año para mayores con Guajara Show, y a las 23:00 horas, Fin de Año en la Plaza del Rosario con DJ Antonio Boada y Grupo Acuarela.

Agüimes

La Plaza de la Alameda acoge la San Silvestre aldeana a partir de las 17:00 horas. Asimismo, a las 23:00 horas darán la bienvenida al nuevo año con campanadas, DJ y fuegos artificiales.

Habrá fiesta en la plaza de la Constitución desde las 23:00 horas con Dj Aythami, New Sabrosa Band y Sombras del Caribe.

En la Plaza de Santiago, la verbena comienza a las 23:30 horas con la orquesta La mekánica By Tamarindos y DJ Aythami. Por otro lado, en el Recinto cultural La Quinta de 23:00 a 06:00 horas se celebrará la Fiesta de Fin de Año, más conocida como la Noche Zero, contará con la actuación de artistas como Juseph, así como la participación de Wos Las Palmas y los Dj Evando Moreira y Sammyto.

A las 12:00 horas, campanadas infantiles con El zapatero real. Desde las 14:00, en la calle León y Castillo habrá tardeo de Fin de Año con DJ Djake, Cremita de Coco y Café de Luna en León y Castillo. Por la noche, desde las 23:30 horas en la Plaza de San Juan con La Mekánica by Tamarindos, Armonía Show y Vegax DJ.

La Plaza Grande acoge la gran fiesta con uvas, cotillón y las actuaciones de Los Lola, El Último que cierre, DJ Javi Row y Nessah.

En la zona trasera del parque Santa Catalina, a partir de las 22:00 horas hasta las 05:30 horas, habrá conciertos con artistas de renombre como Tonny Tun Tun, Leyenda Joven, o DJ Valdi. En Las Canteras, espectáculo pirotécnico a las 00:00 horas y verbena con DJ Ulises Acosta y el grupo Los 600 desde las 23:00 horas.

A las 16:30 horas, Tardeo de Fin de Año en la Alameda Pío XII con Última Parada, La Mekánica by Tamarindos, brindis navideño y Pronova DJ.

La plaza de la iglesia de San Vicente Ferrer acoge desde las 11:30 horas la actuación del payaso Che Pedro. A partir de las 12:00 horas será el turno de los talleres infantiles e hinchables para dar paso a las campanadas y cotillón en la plaza.

La Vega festeja comienza a las 11:00 horas se celebra la subida del cotillón desde el Monumento al Agricultor, donde el Ayuntamiento reparte 300 cotillones. Habrá además campanadas de mediodía con Furia Joven y Pronova DJ.

La ciudad celebrará por primera vez TelDespide el Año, desde las 14:00 horas en la Plaza de San Gregorio, con Savia Nueva, Tataband, Son de la Isla, Los Salvapantallas, DJ Cholo y talleres infantiles.

Además, desde las 14:00 hasta las 02:00 horas, actuaciones de Savia Nueva, Tataband, Son de la Isla y Los Salvapantallas, además de la animación del DJ Cholo. Telde se convierte en uno de los municipios con más escenarios simultáneos.

Telde

Desde las 12:00 horas, actividades infantiles e hinchables en la calle Miguel Hernández. A las 15:30, concierto de Aseres, a las 17:30 horas Los 600 y Armonía Show tras las campanadas simbólicas. El DJ Ulises Acosta amenizará la jornada.

El alcalde Raúl Afonso afirma que este evento ya se ha consolidado como una tradición. El concejal Octavio Suárez destaca la apuesta por un ocio seguro, familiar y con identidad local.

Moya

En la plaza de Los Algodoneros, de 10:00 a 14:00, preuvas familiares. En Casa Pastores, de 15:00 a 17:00, preuvas con DJ Yeray Peñate.

En Vecindario, la Fiesta de Fin de Año en La Karpa reúne a más de 5.000 personas. Desde las 00:30, la banda tributo La Boina de Fito, DJ Promaster (2:00) y DJ Estro (4:00). Entradas: 5 euros. La concejala Arminda Santana destaca: “La música este año comenzará con una banda, y seguro que la gente lo va a disfrutar”.

Santa Lucía

Carpa en la Plaza de La Candelaria de 23:30 a 06:00 con DJ Nichel, DJ Óscar Martínez y DJ Abián Reyes. En la explanada junto al Ayuntamiento, de 00:15 a 06:00, actuaciones de Estrella Latina, DJ Ulises Acosta y Yet Garbey.

En la Playa de Puerto Rico, campanadas al sol con tapas y música a las 11:00 horas. En Mogán pueblo, a las 00:00 horas, música en la Plaza Sarmiento y Coto con Grupo Arena, Una Más y DJ Suárez.

En la Playa de Mogán, verbena en la Plaza Dr. Pedro Betancor León con Yoni y Aya y Grupo Arena. Por otro lado, en la Plaza de Las Marañuelas, enArguineguín, verbena con Haché Tamarindos a las 00:15 horas. En la Carpa de la Plaza Pérez Galdós, verbena con Paco Guedes y DJs Julián y Arisho Ortea desde las 00:30 horas.