El vuelco de un vehículo en el puente de Silva colapsa el tráfico de la GC-2

El vuelco de un vehículo a la entrada del primer túnel del puente de Silva, en dirección a Las Palmas de Gran Canaria y a la altura de Gáldar, ha provocado grandes retenciones de tráfico durante la tarde de este martes.

Los servicios de emergencias se han desplazado hasta el lugar para atender a los implicados en el siniestro y reanudar la circulación de la GC-2.