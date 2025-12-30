Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Fin de AñoUD Las PalmasCuarto carril GC-1Ayuntamiento Santa BrígidaCobro Colegio AbogadosMuerte moteros Tenerife
instagramlinkedin

El vuelco de un vehículo en el puente de Silva colapsa el tráfico de la GC-2

Los servicios de emergencias actúan en el lugar tras el siniestro ocurrido en la bajada de Gáldar

Accidente en la GC-2 (30/12/25)

Accidente en la GC-2 (30/12/25)

La Provincia

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

El vuelco de un vehículo a la entrada del primer túnel del puente de Silva, en dirección a Las Palmas de Gran Canaria y a la altura de Gáldar, ha provocado grandes retenciones de tráfico durante la tarde de este martes.

Los servicios de emergencias se han desplazado hasta el lugar para atender a los implicados en el siniestro y reanudar la circulación de la GC-2.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
  2. Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
  3. La Navidad estará pasada por agua tras tres años bajo el calor y la calima
  4. El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
  5. Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
  6. Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
  7. Un antiguo centro sanitario de Puerto Rico dará paso a un hipermercado y viviendas
  8. Denuncia contra una edificación cercana a la Sima de Jinámar y en espacio natural

El vuelco de un vehículo en el puente de Silva colapsa el tráfico de la GC-2

Obras nocturnas y un plan por fases para ampliar la GC-1 sin cortar el tráfico

Obras nocturnas y un plan por fases para ampliar la GC-1 sin cortar el tráfico

El fin de año y el buen tiempo llenan los hoteles de Gran Canaria al 85%

El fin de año y el buen tiempo llenan los hoteles de Gran Canaria al 85%

Así comenzará el año en Canarias con la borrasca Francis: cóctel explosivo de lluvias, viento, oleaje y tormentas eléctricas

Investigado un hombre en Vecindario por simular el robo de su móvil

Investigado un hombre en Vecindario por simular el robo de su móvil

Más de diez municipios de Gran Canaria se preparan para despedir 2025 por todo lo alto

Más de diez municipios de Gran Canaria se preparan para despedir 2025 por todo lo alto

Mogán aplaza su concierto de Año Nuevo por la previsión de lluvias

Mogán aplaza su concierto de Año Nuevo por la previsión de lluvias

Las berlinas artesanales más cargadas están en este municipio de Gran Canaria: rellenos solo aptos para golosos

Las berlinas artesanales más cargadas están en este municipio de Gran Canaria: rellenos solo aptos para golosos
Tracking Pixel Contents