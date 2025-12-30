El vuelco de un vehículo en el puente de Silva colapsa el tráfico de la GC-2
Los servicios de emergencias actúan en el lugar tras el siniestro ocurrido en la bajada de Gáldar
El vuelco de un vehículo a la entrada del primer túnel del puente de Silva, en dirección a Las Palmas de Gran Canaria y a la altura de Gáldar, ha provocado grandes retenciones de tráfico durante la tarde de este martes.
Los servicios de emergencias se han desplazado hasta el lugar para atender a los implicados en el siniestro y reanudar la circulación de la GC-2.
