Alerta por vientos y lluvias en Canarias para comenzar 2026: la borrasca Francis traerá varios días de inestabilidad

El nuevo año traerá consigo una situación de inestabilidad atmosférica en buena parte del Archipiélago. Según ha comunicado la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, se ha activado la alerta por vientos en zonas altas y cumbres de Tenerife y La Palma a partir de las 03:00 horas del 1 de enero de 2026, en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En el resto del territorio canario, la situación será de prealerta, debido a un temporal asociado a la borrasca Francis, que afectará especialmente a la Península Ibérica, pero que también dejará efectos importantes en las islas, sobre todo entre el 1 y el 4 de enero, según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Viento y lluvias

El fenómeno más destacable será el viento del suroeste, que soplará con intensidad moderada a fuerte, especialmente en medianías, zonas altas y cumbres de las islas occidentales y de Gran Canaria. Las rachas podrían superar los 90 km/h, e incluso alcanzar los 120 km/h en cotas altas de Tenerife, según las predicciones de la AEMET.

A partir del mediodía del día 1, el viento rolará al oeste, afectando también a las vertientes este y nordeste de las islas más montañosas. En Lanzarote y Fuerteventura, el viento del sur se intensificará durante la noche del 1 de enero, con rachas menos severas.

Pronóstico para este viernes, 2 de enero. / La Provincia

La borrasca Francis, de origen polar, se situará al oeste de la Península con una presión inferior a 988 mb. En Canarias, dejará un frente frío activo el día 1, seguido por otras tres ondas húmedas más débiles los días 2, 3 y 4 de enero.

Las precipitaciones más intensas se esperan en:

La Palma y Tenerife (1 de enero) : lluvias moderadas a fuertes, persistentes en el oeste y cumbres de La Palma, con acumulados que podrían superar los 60 mm en un solo día.

: lluvias moderadas a fuertes, persistentes en el oeste y cumbres de La Palma, con acumulados que podrían superar los en un solo día. Islas de mayor relieve (1 y 2 de enero) : chubascos en el sur y oeste , especialmente en medianías y zonas altas .

: chubascos en el , especialmente en . Fuerteventura y Lanzarote (2 de enero): posibilidad de inestabilidad convectiva según el modelo GFS, aunque sin altas probabilidades de precipitación significativa.

Cambios de viento, mar de fondo y descenso de temperaturas

A lo largo del 2 de enero, el viento girará a componente oeste-noroeste, provocando lluvias en el norte de las islas. El día 3 se prevé una discontinuidad más activa, con precipitaciones puntualmente fuertes y rachas de viento de hasta 80 km/h, además de mar de fondo del noroeste con olas de entre 2,5 y 4 metros.

Pronóstico para este jueves, 1 de enero / La Provincia

El día 4 quedará como el “último coletazo” de la borrasca, con lluvias débiles a moderadas en el norte y un probable descenso térmico. Se podrían registrar cencelladas en las cumbres de Tenerife y La Palma.

La llegada de aire frío en altura podría favorecer nevadas por encima de los 2400-2500 metros, principalmente en el Teide. Se estima que podrían acumularse más de 20 centímetros de nieve, aunque no se prevén afecciones directas a carreteras, salvo sorpresa meteorológica de última hora.

¿Qué tiempo hará este 31 de diciembre?

La Aemet pronostica para este miércoles una situación meteorológica estable en el conjunto de Canarias, con predominio de cielos poco nubosos o intervalos de nubosidad, especialmente de tipo alto.

De forma puntual, podrán aparecer nubes bajas a primeras y últimas horas del día, sobre todo en zonas costeras del norte y sur de las islas más montañosas.

LANZAROTE

Cielos poco nubosos, con intervalos de nubosidad baja a primeras y últimas horas, y presencia de nubes altas desde la mañana. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo variable, girando a sur durante el día.

Temperaturas (°C): Arrecife 14 / 21

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos poco nubosos, con nubosidad alta a partir de la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo a sur.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 21

GRAN CANARIA

Intervalos de nubosidad alta, con posibles nubes bajas ocasionales en costas norte y sur. Temperaturas estables o en ligero ascenso en el interior. Viento flojo variable, girando a sur; moderado en el noroeste y sureste. En cumbres, moderado del suroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 21

TENERIFE

Intervalos de nubosidad alta, con nubes bajas ocasionales en costas. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso en zonas interiores. Viento flojo variable, tendiendo a sur; moderado en el extremo oeste y vertiente sureste. En cumbres centrales, suroeste moderado aumentando a fuerte.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 20

Intervalos nubosos, con tendencia a nuboso en vertiente sur. Temperaturas sin cambios. Viento flojo variable, girando a sur; moderado en noroeste y sureste. En cumbres, suroeste moderado.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 15 / 22

LA PALMA

Intervalos nubosos, con tendencia a cielos cubiertos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, girando a sur; rachas muy fuertes a últimas horas. En cumbres, suroeste moderado aumentando a fuerte.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 / 21

Predominio de intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo a sur; moderado en los extremos oeste y este. En cumbres, suroeste moderado ocasionalmente fuerte.

Temperaturas (°C): Valverde 11 / 14