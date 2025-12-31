La Guardia Civil detiene en Vecindario a un hombre por un presunto delito de agresión sexual

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor de edad. Según la investigación, los hechos se habrían prolongado durante varios años y se habrían producido en un domicilio particular de la localidad.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia presentada por la madre de la víctima, en la que se relataban supuestos episodios de naturaleza sexual cometidos por el detenido. Al parecer, el investigado habría aprovechado su relación de parentesco con la menor para someterla a supuestas prácticas relacionadas con las “energías de las personas”, en las que se exigía la desnudez como parte del ritual. Durante estas sesiones, el detenido presuntamente realizaba tocamientos y obligaba a la menor a participar en actos de carácter sexual.

A partir de la denuncia, la Guardia Civil activó de inmediato la investigación correspondiente, centrando su actuación en la protección integral de la menor y en la verificación de los hechos. La recogida de testimonios, junto con el análisis de los indicios, permitió reconstruir un patrón de abusos continuados en el tiempo que se sustentaba en estrategias de manipulación psicológica.

Detención

Gracias a esta labor, y tras obtener pruebas suficientes, los agentes procedieron a la detención del presunto autor el pasado 16 de diciembre. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, donde el detenido deberá responder por los hechos que se le atribuyen.

La Guardia Civil recuerda que delitos de esta naturaleza presentan una especial gravedad, ya que afectan a víctimas en situación de vulnerabilidad y, en muchos casos, se desarrollan dentro de entornos de confianza. Además, el uso de mecanismos de sometimiento psicológico para justificar o normalizar las agresiones agrava el daño causado, tanto en el plano emocional como en el desarrollo personal de la víctima.