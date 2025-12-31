Oleada de robos y destrozos en coches en Telde

La tranquilidad del barrio del Tablero del Conde, situado en el distrito de Jinámar, en el municipio grancanario de Telde, se vio alterada el pasado viernes tras una ola de robos y destrozos a vehículos ocurridos durante la madrugada.

La comunidad vecinal se despertó con la desagradable sorpresa de encontrar al menos cinco automóviles dañados, todos ellos estacionados en la vía pública, según adelantó Telde Actualidad.

Los coches afectados presentaban ventanillas rotas, cerraduras forzadas y signos evidentes de intento de robo, según relatan los residentes de la zona.

Aunque no se ha especificado el valor de los objetos sustraídos, los daños materiales han sido considerables. Este tipo de incidentes no es un caso aislado en algunas zonas urbanas de la isla.

Lo ocurrido ha generado especial inquietud vecinal entre los vecinos del Tablero del Conde por el número de vehículos afectados en una misma noche.

Denuncias formales y respuesta policial

Ante la gravedad de los hechos, los afectados no dudaron en acudir a la Policía Nacional para interponer las correspondientes denuncias. La unidad de seguridad ciudadana ha tomado declaración.

Según informaciones facilitadas por los propios denunciantes, ya se habría producido una detención relacionada con estos actos vandálicos.

No obstante, las autoridades no han hecho aún una declaración oficial con respecto a la identidad del detenido ni sobre si existen más personas implicadas.