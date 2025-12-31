El restaurante italiano que arrasa en Gran Canaria: su pizza con salsa bearnesa es una de las más famosas de la isla

Addio Mare refuerza su presencia en Gran Canaria y continúa su expansión su nuevo local en Telde inaugurado el pasado mes de mayo. Su propuesta culinaria consiguen atraer cada día a comensales que disfrutar de la cocina de calidad.

Los creadores de contenido @descubreconc han visitado el nuevo local en Telde de Addio Mare y no han dudado el contar su experiencia gastronómica entre sus seguidores.

Restaurante italiano con un toque creativo

El local mantiene la línea gastronómica que le ha hecho conocido, recetas italiano con un toque creativo. Entre los platos a destacar se encuentran:

Trío de lasañas (15,90 €)

(15,90 €) Tagliata : se trata de unos 300 gramos de lomo alto (19,90 €)

: se trata de unos 300 gramos de lomo alto (19,90 €) Pizza Imperial : se encuentra dentro de sus pizzas con solomillo que son la especialidad de la casa y lleva solomillo, papas panaderas, cebolla frita, pimientos y salsa bearnesa (13,50 €)

: se encuentra dentro de sus pizzas con solomillo que son la especialidad de la casa y lleva solomillo, papas panaderas, cebolla frita, pimientos y salsa bearnesa (13,50 €) Pizza Burguer : con 180 gramos de carne de vacuno acompañada de jamón, champiñones, queso, ensalada y salsa bearnesa (9,90 €)

: con 180 gramos de carne de vacuno acompañada de jamón, champiñones, queso, ensalada y salsa bearnesa (9,90 €) American Cookie (5,90 €)

La pizza con salsa bearnesa se ha convertido en la estrella de su carta, con una combinación que sorprende a todo el que la prueba.

Addio Mare no acepta reservas, funciona por orden de llegada. Sin embargo, el restaurante ha implantado un sistema digital que facilita el proceso, su propia aplicación móvil. En ella, los clientes pueden pedir sus platos favoritos con solo un clic y estar al día de las ofertas.

Todos sus locales

Además del local de Telde, el restaurante italiano cuenta con cinco localizaciones más en la isla de Gran Canaria.

Addio Mare Maspalomas (Centro Comercial San Agustín, Planta 3, Local 211)

(Centro Comercial San Agustín, Planta 3, Local 211) Addio Mare Carrizal (Calle Alemania 40)

(Calle Alemania 40) Addio Mare Guanarteme (Plaza del Pilar 5, Las Palmas de Gran Canaria)

(Plaza del Pilar 5, Las Palmas de Gran Canaria) Addio Mare 7 Palmas (Calle Fondos de Segura 13, Local 3-4, Las Palmas de Gran Canaria)

(Calle Fondos de Segura 13, Local 3-4, Las Palmas de Gran Canaria) Addio Mare Mediterráneo (Centro Comercial San Agustín, Planta 3, Local 164)

Horario y ubicación

Addio Mare se encuentra en la Calle Diego Ramos Galván, 11, Telde (Gran Canaria). Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que muestra un claro reflejo de la satisfacción de sus clientes desde su apertura el pasado 2 de mayo.

Abre todos los días de 13:00 a 00:00 horas (la cocina cierra a las 23:30 horas), sin parar ningún día de la semana por descanso del personal.