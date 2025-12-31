El Siam Park requiere otros 18 meses de trámites antes de iniciar las obras

La nueva tramitación para crear el Siam Park de Gran Canaria se podrá concluir en el segundo semestre de 2027 si todas las instituciones implicadas se dan prisa con el papeleo y no se presentan excesivas alegaciones, aunque siempre queda la incertidumbre de que aparezcan más litigios judiciales y se acumulen nuevos retrasos.

Esos son los cálculos que se manejan para concluir todos los procedimientos administrativos pendientes y autorizar el inicio de las obras, según explicó este martes Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, quien no descartó que el propio gobierno municipal proponga alguna modificación durante los periodos de información pública que faltan.

El Ayuntamiento y los grupos ecologistas no descartan presentar alegaciones en la evaluación ambiental

Con el objetivo de que no surjan más contratiempos en el proyecto de la empresa Loro Parque, como las sentencias judiciales de 2022 que obligaron a reiniciar todo el procedimiento, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento sureño, el Cabildo y el promotor han negociado durante los dos últimos años los puntos más controvertidos para consensuar el borrador del nuevo Plan de Modernización y Mejora (PMM) de El Veril, pero eso no garantiza que no se presenten alegaciones.

De hecho, representantes de los colectivos ecologistas Ben Magec, Turcón y Salvar Chira-Soria declararon a este periódico que ya están analizando el documento en aras de proponer algunos cambios durante este primer periodo de 45 días de información pública.

Tampoco se descarta que las empresas de la competencia, aquellas que ya gestionan parques temáticos en Gran Canaria, traten de entorpecer la tramitación con alegaciones o recursos en los tribunales, bien directamente o a través de terceros, como ya ocurrió en el primer intento de aprobar el PMM de El Veril.

Puesto que también se denunciaron los cambios en la planificación del tren para permitir el parque acuático del grupo turístico Kiessling, modificando el trazado de la línea ferroviaria y la ubicación de la estación de Playa del Inglés, el nuevo PMM de El Veril para tiene en cuenta las afecciones del futuro tren entre la capital y Maspalomas.

Reservas de terreno

Así, en el apartado de Incidencias Previsibles sobre los Planes Sectoriales y Territoriales Concurrentes se recogen los condicionantes en cuatro ámbitos de la parcela destinada al Siam Park y al hotel asociado, «consideraciones que tienen carácter vinculante en todo lo que se refiera al establecimiento de reservas de terrenos para el establecimiento de infraestructuras e instalaciones ferroviarias, normas de protección de las mismas y condiciones para la ejecución de las obras, que tendrán la consideración de normas de aplicación directa y obligado cumplimiento».

Según Marichal, en ese aspecto «no habrá problemas» porque ya se resolvieron en el vigente Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC) y en el Plan Territorial Especial del Tren (PTE-21).

Obras de canalización realizadas en la parcela de El Veril / Santi Blanco

Según las expectativas más optimistas, los trámites pendientes en el Gobierno autónomo y en el Ayuntamiento de San Bartolomé consumirán más de un año y medio, sostuvo Marichal, quien comentó que los asuntos más relevantes del PMM ya están pactados entre todas las administraciones implicadas y no deberían aparecer nuevos inconvenientes.

En 2023, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el anterior PMM, el Gobierno de Canarias encargó a Gesplan la redacción del nuevo planeamiento. Sin embargo, la primera propuesta de esa empresa pública se frenó por no ajustarse a los intereses de todas las administraciones. Se decidió entonces no repetir los errores del anterior PMM y durante los dos últimos años se ha ido negociando un documento de consenso y con la máxima seguridad jurídica para evitar que pueda ser tumbado otra vez por los tribunales.

El nuevo PMM de El Veril tiene en cuenta las afecciones del tren y la integración de la flora y restos arqueológicos

El primer paso es la salida a información pública del borrador de evaluación ambiental, que entre el periodo de alegaciones y las contestaciones podría retrasar hasta el próximo verano la siguiente fase, que es la propuesta urbanística. Ese documento debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias, de forma inicial y definitiva, con su correspondiente periodo de información pública. Se estima que si se va rápido en la tramitación se pueda acabar a finales de este año 2026.

Luego pasa la responsabilidad al Ayuntamiento de San Bartolomé, que en primer lugar debe aprobar los proyectos de gestión urbanística y urbanización, también de forma inicial y definitiva, con sus obligatorias fases de alegaciones. Otros seis meses como mínimo.

Licencia de Obras

Finalmente, la concesión de la licencia municipal a Loro Parque es un trámite rápido, según explicó Marichal, pero al ser un parque temático también requiere una evaluación de impacto ambiental para el proyecto de la obra. Por tanto, los trámites en el Ayuntamiento pueden prolongarse casi un año más, hasta el segundo semestre de 2027, una vez celebradas las elecciones autonómicas y locales.

La ventaja es que los informes que haya recabar de las distintos organismos competentes, de la Comunidad Autónoma, el Cabildo o el Estado, podrán elaborarlos con rapidez porque muchos de los técnicos ya están familiarizados con el contenidos al haber participado en las negociaciones previas.

Por ejemplo, ya se ha decidido con los promotores que el futuro parque acuático debe integrar la flora ya existente en el barranco de El Veril, en concreto los cardones y tabaibas. También deben respetarse, y formar parte de los atractivos del Siam Park, las cuevas y los restos arqueológicos localizados dentro de la parcela por el Servicio de Patrimonio del Cabildo.

Aunque el planeamiento ambiental y urbanístico se inicia de nuevo, la empresa Loro Parque sí podrá aprovechar gran parte de los proyectos y diseños que ha ido elaborando para el Siam Park de Gran Canaria a lo largo de los últimos 12 años, aunque también tendrá que realizar modificaciones para adaptarse al nuevo PMM.