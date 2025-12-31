Último día del año en las dunas de Maspalomas: las restricciones no impiden el acceso de decenas de personas

El último día del 2025 acaba en Gran Canaria con una imagen poco deseable: la de decenas de personas sobre las dunas de Maspalomas, un espacio natural que parece que no es considerado como debería.

Ni las restricciones ni la advertencia de multas a quienes se salgan de las zonas habilitadas ha echado para atrás a las decenas de personas que este miércoles, acompañadas del buen tiempo previo de la llegada de la borrasca Francis, han decidido pasar la mañana y coger un poco de sol en las dunas.

Una situación que se repite frecuentemente y que ha obligado a los responsables a poner más seguridad en la zona. De hecho, ya se ha anunciado que de cara al nuevo año, las dunas contarán con un refuerzo del control y vigilancia, para lo que se prevé un refuerzo de personal, pero también la aplicación de medios tecnológicos como cámaras, sensores y megafonía.

¿Cuál es el problema de las dunas?

Las dunas de Maspalomas cuentan con un problema de deterioro debido a la acción del ser humano. Según informa la web de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, desde hace varias décadas, el deterioro del sistema dunar se ha hecho cada vez más evidente, con una pérdida constante de arena debido, principalmente, a los procesos urbanísticos y al impacto humano, lo que ha alterado la dinámica del viento y de las dunas.

Se estima que cada año se pierden alrededor de 45.000 metros cúbicos de arena, que van a parar al fondo del mar.

Jornada de este 31 de diciembre en las dunas de Maspalomas. / E. D.

Esto ha producido un incremento descontrolado de vegetación en las zonas interiores, disminuyendo las áreas ocupadas por las dunas e incrementando las zonas de erosión, afectando a su biodiversidad y generando un impacto negativo sobre los animales y plantas que habitan la zona.

De mantenerse esta situación, la reserva dunar podría desaparecer en menos de una generación.

Poca conciencia

A pesar de esta situación y de que, periódicamente, se denuncian casos de daño medioambiental en esta zona, parece que aún hay poca concienciación en este asunto y frecuentemente se pueden ver a personas en zonas no delimitadas para el paso.