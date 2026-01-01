El Gobierno de Canarias destina 6 millones a construir 43 viviendas públicas en El Tablero

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas, ha concedido una subvención de casi 6 millones de euros para la construcción de un edificio de 43 viviendas públicas en régimen de alquiler en el núcleo de El Tablero, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La actuación se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento y permitirá ampliar el parque público de vivienda en una de las zonas con mayor presión residencial del sur de Gran Canaria.

El proyecto contempla la construcción de un edificio plurifamiliar de obra nueva con viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, además de 52 plazas de garaje y 43 trasteros con un presupuesto total estimado de 5.596.902 euros. A los 36 meses de ejecución de obra previstos en la memoria técnica será necesario añadir un plazo aproximado de seis meses para la licitación y adjudicación de los trabajos, por lo que el calendario global de la actuación se sitúa en torno a 42 meses desde el inicio del procedimiento administrativo.

Primera piedra para finales de 2026

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de tramitación de la subvención, con el objetivo de avanzar en los próximos hitos administrativos. «Nuestra previsión es iniciar la licitación en 2026 y poder colocar la primera piedra a finales de ese mismo año, cumpliendo los plazos y los compromisos adquiridos con la ciudadanía», señala el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal.

El edificio, diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y sostenibilidad, incorporará sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, lo que permitirá un ahorro energético del 70% respecto a sistemas convencionales, así como aislamiento térmico exterior (SATE), preinstalación para recarga de vehículos eléctricos y ventilación mecánica de doble flujo.

Colaboración entre administraciones

Marichal agradeció la colaboración del Gobierno de Canarias en esta iniciativa «porque la coordinación entre administraciones es clave para que los proyectos no se queden en anuncios y se conviertan en viviendas reales» y destacó que esta aportación económica «viene a reforzar el trabajo que ya estamos desarrollando desde el inicio de la legislatura en materia de vivienda en San Bartolomé de Tirajana».

El municipio cuenta desde el inicio de la legislatura con el Plan de Vivienda 2023-2027, el primero en más de dos décadas. Este plan establece una hoja de ruta estructurada en tres ejes: aumentar el parque público de vivienda, rehabilitar viviendas existentes y liberar suelo municipal para nuevas promociones de alquiler y venta asequible.

Convenio de 35 millones con Visocan

Esta promoción en El Tablero se enmarca dentro de una estrategia más amplia de actuación en materia de vivienda. El Ayuntamiento mantiene activo un convenio con Visocan que prevé una inversión de 35 millones de euros para la construcción de vivienda protegida en suelos cedidos por el consistorio. De manera paralela, el municipio gestiona convocatorias activas de ayudas al alquiler de vivienda habitual para paliar el sobreesfuerzo económico ante los elevados precios del mercado.

«Hablamos de 43 nuevas viviendas en régimen de alquiler que nos van a permitir ampliar el parque público y dar respuesta a una necesidad real del municipio. No es una actuación aislada, es un impulso añadido a una estrategia que ya está en marcha», señala el concejal.

Un contexto de fuerte tensión en el mercado de la vivienda

La construcción de estas 43 viviendas se enmarca en una situación de emergencia habitacional en San Bartolomé de Tirajana, uno de los municipios con los precios de vivienda más elevados de Canarias. Según los datos recogidos en la memoria técnica del proyecto, el municipio cuenta con cerca de 49.000 habitantes empadronados, de los cuales más de 7.000 residen en El Tablero, un núcleo que concentra una parte esencial de la población trabajadora del sector servicios.

El precio medio de compra de la vivienda en el municipio se sitúa en torno a los 4.389 euros por metro cuadrado, alcanzando en algunas zonas turísticas cifras superiores a los 4.600 euros por metro cuadrado. En el caso de El Tablero, una vivienda tipo de 90 a 100 metros cuadrados alcanza precios cercanos a los 280.000 euros, una cantidad inasumible para la renta media local, que ronda los 21.700 euros anuales.

Presión de la vivienda vacacional

La situación es similar en el mercado del alquiler, donde el precio medio de un piso de dos dormitorios supera los 1.060 euros mensuales, lo que obliga a muchas familias a destinar más del 50% de sus ingresos al pago de la vivienda. A esta tensión se suma la fuerte presión de la vivienda vacacional ya que San Bartolomé de Tirajana concentra el 36% de la oferta de viviendas turísticas de Gran Canaria, lo que ha reducido el stock disponible para alquiler residencial de larga duración.

Esta situación obliga a muchos trabajadores del sector turístico a residir en municipios limítrofes como Santa Lucía de Tirajana o Agüimes, lo que genera desplazamientos diarios que saturan las infraestructuras de transporte y dificultan la conciliación laboral y familiar, síntoma de un problema de mayor amplitud.

La escasez es tan severa que el tiempo medio de venta de una vivienda en El Tablero es de 0 a 2 meses, lo que refleja una demanda que agota cualquier oferta de forma inmediata e impide el acceso a los jóvenes locales que buscan emanciparse. Además, un informe de Servicios Sociales de septiembre de 2025 señala que aproximadamente el 32% de las personas sin hogar en el municipio residen en asentamientos improvisados, evidenciando un déficit severo de vivienda de emergencia y social.

Trabajadores y jóvenes, los más afectados

El informe técnico identifica como colectivos especialmente afectados a los trabajadores del sector turístico, los jóvenes con dificultades para emanciparse y las personas en riesgo de exclusión social y señala la existencia de asentamientos improvisados como reflejo del déficit estructural de vivienda asequible.

En este contexto, la promoción de viviendas públicas en El Tablero se plantea como una intervención urgente y estratégica para frenar la expulsión de la población residente, garantizar el acceso a una vivienda digna y preservar la cohesión social en uno de los municipios del sur de Gran Canaria.