Canarias registra en 2025 la mortalidad infantil más alta por ahogamientos de la última década

Un total de 69 personas perdieron la vida por ahogamiento en Canarias de enero a diciembre de 2025, tres menos (-4%) que en el mismo período del año 2024 (72), según datos elaborados por la asociación para la prevención de accidentes acuáticos Canarias, 1500 KM de Costa.

Durante el mes de diciembre, se registraron nueve fallecidos, cifra que sitúa a este mes junto a agosto y septiembre (9 c/u), récord en mortalidad por sumersión durante todo 2025; le sigue enero (8); febrero, marzo, junio y julio registraron la menor cifra (3 c/u).

Asimismo, diciembre concluyó con 3 bañistas en estado crítico, 6 heridos de carácter moderado; 2 leves y 1 rescatado ileso.

El número de afectados totales crece un 30%

El balance de 2025 destaca por un preocupante incremento del 71% en el número de bañistas críticos y graves: la cifra de heridos en estado crítico ascendió a 16 (un 77% más que los 9 registrados en 2024), mientras que los afectados graves sumaron 25 (un 66% más que los 15 contabilizados el pasado ejercicio).

Además, a lo largo del año se contabilizaron 70 heridos de carácter moderado; 32 leves y 29 rescatados indemnes. En total, 241 personas accidentadas, 55 más que en 2024 (+30%).

A lo largo del presente ejercicio, 32 de las 69 personas que murieron ahogadas (46%), así como 94 de los 241 afectados totales (39%), habían decidido darse un baño o acercarse a la costa, cuando había activas prealertas y alertas decretadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.

Piscinas naturales, trampas mortales

El mapa de la siniestralidad acuática en Canarias durante 2025 queda marcado por la tragedia en zonas de costa rocosa, debido mayoritariamente, a las imprudencias tales como hacer caso omiso a la señalética y las recomendaciones de seguridad.

La costa de Tenerife se cobró múltiples vidas en episodios de fuerte oleaje, especialmente durante un fatídico fin de semana de noviembre en el que, con apenas horas de diferencia, fallecieron tres personas: una bañista holandesa de 79 años en el Puerto de la Cruz —en un golpe de mar con diez afectados—, un varón localizado en la Playa El Cabezo (Granadilla de Abona) y un pescador de 43 años en La Guancha.

Pero el caso más cruento se producía a principios de diciembre en la piscina natural de Isla Cangrejo, Los Gigantes (Tenerife), caso del que se hicieron eco los medios a nivel internacional y donde el desprecio de los precintos de seguridad se saldó con cuatro turistas fallecidos y un desaparecido, así como varios afectados de diversa consideración. Se trata de la mayor tragedia en el medio acuático acaecida, al menos, en los últimos diez años.

Cuatro menores fallecidos, cifra récord en la última década

Respecto a los menores, con cuatro fallecidos, la cifra más alta en los últimos diez años, el factor común de los accidentes protagonizados por este colectivo, el más vulnerable en el medio acuático, es la falsa sensación de seguridad percibida en las piscinas y que se suele traducir en una falta de supervisión y vigilancia de los adultos a su cargo.

A lo largo del año, 19 menores sufrieron un percance en distintos espacios acuáticos canarios: 4 fallecidos (6% del total de muertes); (4) críticos; (4) graves; (5) moderados; (1) leve y (1) ileso.

Entre los sucesos de mayor impacto destaca la desaparición de Arek, el joven polaco de 15 años arrastrado por el mar el pasado mes de febrero, en el Charco del Viento (Tenerife) y cuyo cuerpo aún no ha podido ser localizado.

Este año registró un 77% más de afectados críticos que 2024

Otro triste suceso, el ocurrido el pasado mes de abril en el parque acuático Lago Taurito (Gran Canaria); la pequeña Rebeca, una menor Italiana de dos años de edad, perdió la vida ahogada en una piscina llena de gente, víctima de lo que el experto en prevención de ahogamientos y presidente de nuestra asociación, Sebastián Quintana, ha acuñado como síndrome del 'ahogado invisible'. En este mismo recinto, a principios de diciembre, una niña sueca de cuatro años tuvo que ser trasladada en estado crítico tras sufrir un golpe en la cabeza mientras bajaba por un tobogán.

Asimismo, el 38% de los óbitos registrados en el año recién acabado 26 fueron bañistas en edad adulta; el 30% (21) tenía más de 60 años; el 26% de ellos, víctimas de edad desconocida (18).

El 74% de las víctimas mortales corresponde a varones (51) y el 25% a mujeres (17).

17 de los fallecidos identificados fueron ciudadanos extranjeros

Por nacionalidades, 17 de los fallecidos identificados fueron extranjeros: británicos (4); rumanos (3); polacos (2); italianos (2), alemán (1); belga (1); marroquí (1); hindú (1); holandés (1); eslovaco (1); extranjeros sin nacionalidad especificada (5); españoles (4) y víctimas de nacionalidad desconocida (42).

Los bañistas representan el 67% del total de afectados; el 9% corresponde a deportes acuáticos; el 8% a actividad desconocida y pescadores, respectivamente; el 4% a los clasificados en el epígrafe 'otros' (personas que caen accidentalmente al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo o deportistas como parapentistas, pilotos, tripulantes de embarcaciones…). El 1% restante, a submarinistas.

Siniestralidad por Islas y entorno

Tenerife es la Isla que más fallecidos concitó: 24 personas; Gran Canaria (18); Lanzarote (13); Fuerteventura (6); La Gomera (3) y El Hierro (3); La Palma (2). La Graciosa no registró ninguna muerte.

Respecto al total de afectados, Tenerife concitó el 42%, seguido de Gran Canaria (22%), Lanzarote (15%), y Fuerteventura (12%).

Las playas continúan siendo el entorno de mayor siniestralidad (50%), seguidas de puertos/zonas de costa (26%), piscinas naturales (16%) y piscinas (8%).

La mayor parte de los accidentes ocurrieron por la tarde

El 60% de los accidentes ocurrieron en horario de tarde; el 28%, de mañana. Un 10% se registró sin especificar la hora del suceso; tan solo un 2% de los incidentes tuvo lugar de noche.

La asociación Canarias, 1500 Km de Costa, elabora este estudio basándose en datos extraídos de fuentes oficiales relativas al ámbito de las Emergencias: fundamentalmente 112 Canarias, Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Policías Locales, Bomberos y Protección Civil.

Una iniciativa auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la colaboración de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.