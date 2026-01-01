‘Empanada’, un corto sobre la escucha a la infancia que arranca su rodaje en Gran Canaria

«¿Quién no se ha sentido alguna vez ignorado o ignorada por sus padres?» Esta es una de las premisas que sienta las bases del cortometraje Empanada, producido por Arima León, que empezará a rodarse este mes de enero en Gran Canaria bajo la dirección de la artista disciplinar canaria Daniasa Curbelo y la cineasta catalana Maria Rúbies. A partir de un relato original de Fernando D. Umpiérrez surge esta historia cuyo tema principal es «que las niñas y los niños no tienen espacio para ser» y que «no se les escucha», en palabras de León, que acoge este proyecto desde la productora audiovisual La Magua Films.

A Julia nadie la entiende ni nadie la ve. Es una niña en un mundo de adultos que no la toman en serio, que de forma inconsciente piensan que el criterio de la infancia no ha de ser tenido en cuenta. Los pequeños no saben. Es su madre la que se da cuenta de que su nombre realmente es Julia y no Julián. Y los espectadores, que la ven como realmente se siente. Ella es la protagonista del corto que arranca su rodaje en unos días en el municipio de Agüimes, donde lo rural permite esa calidez que huye de la frialdad del mundo adulto que encarnan con frecuencia las ciudades.

«Creíamos que era importante que fuese un entorno cálido y reflejar que también suceden estas historias en un pueblito», explica León, que también hace referencia a la importancia de descentralizar los rodajes y moverlos de las grandes urbes a espacios más periféricos.

La semilla

El origen de Empanada se remonta a hace una década, cuando Umpiérrez vio un reportaje televisivo con testimonios de infancias trans, de «niños y niñas que expresaban su sentir y el impacto que tenía en las familias sobrellevar esa realidad», tal y como indica León. Aquellas historias le llevaron a escribir un texto que más tarde adaptó a guion y que presentó a la productora canaria. «El año pasado decidimos llevar a cabo este proyecto y comenzamos a pensar quién podría darle vida a Julia, una niña muy incomprendida en el colegio», recuerda.

En este sentido, otro de los ejes del cortometraje es la crítica a la «mirada adultocentrista», en palabras de León, que atraviesa la sociedad. «Esa visión interfiere en el devenir de todos los niños y niñas», apunta, y explica que la historia de Empanada parte de una problemática concreta para ampliar el foco hacia una cuestión más general: la falta de escucha a la infancia. «Al final, te tienes que parar para acercarte a ella, cuando lo que solemos hacer es pedirles que crezcan muy rápido», puntualiza.

Una «perspectiva consciente»

La elección de las dos directoras también tiene una intencionalidad cuidada y consciente por parte de León, que subraya su responsabilidad a la hora de situar a las personas adecuadas a la hora de abordar determinadas narrativas que se quieren contar. «La identidad de las personas trans muchas veces cae en manos de quienes no tienen la experiencia o el recorrido necesario para contar estas historias desde una perspectiva consciente», señala. En ese sentido, destaca el perfil multidisciplinar de Curbelo, vinculada a la investigación, la divulgación y las artes vivas, y el trabajo de Rúbies, a quien conocieron en una edición de IsLABentura Canarias.

«Desde hace ya varios años, las realidades de personas que no se identifican con el género asignado al nacer -comúnmente entendidas como trans- han cobrado mayor protagonismo mediático a nivel mundial. Series, programas de televisión, entrevistas, campañas publicitarias, películas o perfiles en redes sociales (...) ¿nos hemos preguntando qué tipo de narrativa predomina?», se plantean Curbelo y Rúbies reflexionando sobre las motivaciones que las impulsan a dirigir Empanada.

Entre los estereotipos que todavía persisten, León alude a aquellos que vinculan la identidad trans con la idea de disfraz o representación y recuerda una reflexión de la actriz Laverne Cox sobre cómo, históricamente, el cine ha contribuido a perpetuar esa visión superficial que relaciona lo trans con el mundo del travestismo. «La identidad trans es algo mucho más profundo», señala la productora, que subraya la necesidad de romper con esos imaginarios que «siguen generando incomprensión e infelicidad».

El cortometraje dialoga así con otros referentes cinematográficos recientes que han logrado abrir nuevas miradas, como 20.000 especies de abejas o Una mujer fantástica, citadas por León como ejemplos de relatos que se alejan del cliché para acercarse a las vivencias reales desde la sensibilidad y el respeto.

El rodaje de Empanada comenzará en los próximos días en Agüimes y se desarrollará íntegramente en este municipio del sureste de Gran Canaria. Por el momento, el proyecto no cuenta con una fecha de estreno fijada. «Ahora estamos centradas en sacar el mejor cortometraje posible con los recursos de los que disponemos», explica León, que adelanta que, una vez finalizado el trabajo, el equipo iniciará la búsqueda de una distribuidora que acompañe al corto en su recorrido por festivales.