Gran Canaria se vuelca con los Reyes Magos: horario de cabalgatas y actos en todos los municipios

Los municipios de Gran Canaria afrontan su último fin de semana de programación navideña con la llegada de los Reyes Magos de Oriente en el horizonte y una intensa agenda de actos pensados para todos los públicos, con cabalgatas, espectáculos infantiles, conciertos y propuestas inclusivas que llenarán plazas, teatros y calles de la isla.

Telde vivirá una intensa jornada de Reyes el 5 de enero con varias citas destacadas. A las 10.30 horas, el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez acogerá una recepción inclusiva para niños y niñas con hipersensibilidad al ruido, en un entorno adaptado, silencioso y con apoyo de pictogramas. Paralelamente, Sus Majestades recorrerán el barrio de Jinámar en coches clásicos desde primera hora de la mañana, con visitas a distintos puntos del barrio y a la Residencia de Taliarte. La recepción oficial tendrá lugar a las 11.00 horas en la plaza de Los Llanos, donde el alcalde entregará la llave de la ciudad, precedida por talleres infantiles y actividades familiares desde las 9.00 horas.

Los Reyes Magos llegarán a Mogán a partir de mañana con recorridos por los barrios del municipio, incluyendo Veneguera, Barranco de Mogán, Playa de Mogán, Soria y el casco histórico, donde habrá desfiles, espectáculos infantiles, magia y recogida de cartas. El lunes 5 de enero se celebrará el gran pasacalles de Arguineguín desde las 18.00 horas, con un primer tramo sin ruido, carrozas tematizadas, personajes infantiles y música en vivo, finalizando en la plaza Pérez Galdós con la entrega de la llave del municipio. Esa noche habrá mercado navideño y conciertos, y también se representará el tradicional Auto de Reyes Magos en la iglesia de San Antonio de Padua.

La Navidad en Gáldar incluye el espectáculo musical Homenaje Navideño a Raphael, con la voz del artista chileno Ignacio Jerez, que se celebrará hoy a las 20.30 horas en el Centro Cultural Guaires. Jerez ofrecerá un verdadero y único homenaje a El Niño, el incomparable Raphael.

El municipio despide la segunda edición de las Navidades del Mundo con una programación intensa hasta el 4 de enero en el Parque Urbano del Sur, con conciertos, humor, cine, espectáculos infantiles, talleres, actividades deportivas y la tradicional recogida de cartas al Paje Real. La oferta se completa con actuaciones destacadas como Danza Invisible, Vulcan Sea o tributos musicales, además de la IV Copa Costa Canaria de Fútbol Base. El lunes 5 de enero tendrá lugar la Cabalgata de Reyes de Maspalomas, que partirá a las 17.30 horas desde el Yumbo y finalizará en el Parque de San Fernando con recepción real y conciertos nocturnos.

Santa Lucía celebra la Feria de Reyes desde hoy al 5 de enero en la Avenida de Canarias, con conciertos, fiestas infantiles, la visita de los Reyes Magos a los barrios, la Cabalgata desde el Cruce de Sardina hasta el Teatro Víctor Jara y música en directo tras el paso de Sus Majestades.

Santa Brígida celebrará su Cabalgata de Reyes el lunes 5 de enero a partir de las 18.00 horas, incorporando medidas específicas de accesibilidad como un tramo sin ruido en la calle Mirador de la Villa para personas con TEA o hipersensibilidad sensorial, y una zona adaptada para personas con movilidad reducida junto al Ayuntamiento. El recorrido culminará con el acto de adoración al Niño Jesús en la iglesia y la posterior recepción de cartas por parte de Sus Majestades en la cancha del CEIP Sataute.

Tejeda celebrará su Cabalgata de Reyes el lunes 5 de enero, de 12.00 a 14.00 horas, con un pasacalle desde la gasolinera hasta la Plaza del Socorro, animación musical en directo, personajes infantiles, juegos y la entrega de cartas a Sus Majestades.

La programación de Agaete incluye el espectáculo infantil DiverShow, hoy en la Plaza de la Constitución y, mañana, actividades deportivas, talleres infantiles, música en directo y actuaciones nocturnas, entre ellas el concierto de Hirahi Afonso y el grupo Etcétera.

Moya apuesta por una agenda familiar en la Casa de la Cultura con espectáculos infantiles hoy y mañana, y un show de magia a cargo de Samuel Moreno el domingo 4 por la mañana, dentro de su programación navideña.

Firgas ofrece mañana un espectáculo de magia con Samuel Moreno en la Casa de la Cultura y culmina su programación el lunes 5 con la llegada en helicóptero de los Reyes Magos, seguida de la cabalgata por el casco y la entrega de cartas en el Ayuntamiento.

Agüimes desarrolla de hoy al 4 de enero talleres y atracciones infantiles en distintos puntos del municipio, con la visita del Paje Real y espectáculos teatrales y de animación dirigidos al público familiar en Doramas y la Avenida de Los Pescadores.

Ingenio celebrará su tradicional Cabalgata de Reyes el 5 de enero, con el recorrido de Sus Majestades por las calles del municipio en una jornada pensada para el disfrute familiar.

La Aldea acogerá el Auto de Reyes Magos el 4 de enero en la calle Real y la plaza de La Alameda, y celebrará la Cabalgata de Reyes el día 5, manteniendo viva una de las tradiciones más arraigadas del municipio.

Guía vivirá los días previos a Reyes con el Paseo Real de los Pajes, que de hoy al 4 de enero recorrerá todos los barrios del municipio para recoger las cartas de los niños y niñas. El itinerario incluye zonas de costa, medianías y casco urbano, con visitas tanto de mañana como de tarde. La programación culminará el domingo 4 de enero con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos a la plaza de San Pedro de La Atalaya, poniendo el broche final a un fin de semana cargado de ilusión.

Teror celebrará hoy y mañana la iniciativa La Magia Real recorre Teror, con la visita de los Mensajeros Reales a los distintos barrios del municipio. Durante los recorridos, que se desarrollarán en horario de tarde el viernes y mañana y tarde el sábado, habrá música, animación y talleres infantiles itinerantes, pensados para que los más pequeños vivan de cerca la ilusión de la llegada de los Reyes Magos.