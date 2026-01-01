Un hombre afectado por un incendio de rastrojos junto a unas viviendas en San Bartolomé de Tirajana

Un hombre de 44 años ha tenido que recibir asistencia médica este jueves por inhalación de humo debido a un incendio de rastrojos junto a una zona de viviendas en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre las 17:33 horas por la ignición generada en un barranco próximo a las casas en la zona de Montaña La Data.

Se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios y los bomberos del servicio de extinción de incendios y salvamento de San Bartolomé de Tirajana acudieron al lugar y actuaron para la extinción del fuego.

Trasladado en ambulancia

El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al único varón afectado que, en el momento inicial, presentaba una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada a Hospitales Universitarios San Roque de Maspalomas.

También colaboraron en el dispositivo la Policía Local, la Policía Nacional y Protección Civil.