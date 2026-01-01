Un hombre afectado por un incendio de rastrojos junto a unas viviendas en San Bartolomé de Tirajana
El varón, de 44 años, tuvo que recibir atención médica por inhalación de humo en un barranco de Montaña La Data
Un hombre de 44 años ha tenido que recibir asistencia médica este jueves por inhalación de humo debido a un incendio de rastrojos junto a una zona de viviendas en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre las 17:33 horas por la ignición generada en un barranco próximo a las casas en la zona de Montaña La Data.
Se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios y los bomberos del servicio de extinción de incendios y salvamento de San Bartolomé de Tirajana acudieron al lugar y actuaron para la extinción del fuego.
Trasladado en ambulancia
El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al único varón afectado que, en el momento inicial, presentaba una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada a Hospitales Universitarios San Roque de Maspalomas.
También colaboraron en el dispositivo la Policía Local, la Policía Nacional y Protección Civil.
- Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
- El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
- Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
- El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado
- El Cabildo de Gran Canaria limita el uso de los puntos limpios a las empresas para evitar el fraude
- Abre en Gran Canaria una nueva focaccería tras ser reconocida en un certamen gastronómico: del cochino negro al chorizo de Teror