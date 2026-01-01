Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios
La creadora de contenido @taniapyetku la ha definido como "La Churrería favorita de muchos canarios"
Con la llegada de las la Navidad, el chocolate con churros se convierte en uno de los dulces más demandados. Especialmente durante los fines de semana o festivos, estos son un acompañamiento perfecto para quienes buscan un desayuno o merienda tradicional.
La creadora de contenido @taniapyetku ha ido al establecimiento al que ha definido como "La Churrería favorita de muchos canarios".
Churros elaborados a diario
En La Churrería elaboran cada día los churros desde cero, pero tienen una franja horaria, para que los clientes puedan disfrutarlos recién hechos. Una ración, en la que viene tres churros tiene un precio de un euro.
Además, tienen chocolate caliente para acompañarlo (2,50 €) u opciones de chocolate de sabores como blanco o con nubes de golosinas para los amantes de las combinaciones más modernas (2,95 €).
No solo tiene churros
En La Churrería no solo se desayuna, también se merienda y se cena porque cuenta con una amplía variedad en su carta, no solo son churros lo que sirven.
Su menú cuenta con hamburguesas, sándwiches, bocadillos, croissants y repostería artesanal. Todo ellos para complacer a sus clientes y adaptarse a todos los gustos.
Horario y ubicación
El establecimiento se encuentra en la calle Tucumán, 27, 35017 Tafira Baja, Las Palmas. Un local perfecto para disfrutar de unos churros y una gran variedad culinaria en la isla de Gran Canaria.
En La Churrería no solo se desayuna, también se merienda y se cena, por ello los clientes deben tener en cuenta su horario, ya que abre de miércoles a viernes, de 8:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados y domingos cambia su horario, de 8:00 a 13:00, y de 17:30 a 21:00 horas.
Los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
