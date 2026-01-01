Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Francis en CanariasGimnasios en CanariasReciclaje en el Hospital Doctor NegrínSalud de Antonia San JuanUD Las Palmas
instagramlinkedin

Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios

La creadora de contenido @taniapyetku la ha definido como "La Churrería favorita de muchos canarios"

La creadora de contenido @taniapyetku la ha definido como &quot;La Churrería favorita de muchos canarios&quot;

La creadora de contenido @taniapyetku la ha definido como "La Churrería favorita de muchos canarios" / Tripadvisor

Helena Ros

Helena Ros

Con la llegada de las la Navidad, el chocolate con churros se convierte en uno de los dulces más demandados. Especialmente durante los fines de semana o festivos, estos son un acompañamiento perfecto para quienes buscan un desayuno o merienda tradicional.

La creadora de contenido @taniapyetku ha ido al establecimiento al que ha definido como "La Churrería favorita de muchos canarios".

Churros elaborados a diario

En La Churrería elaboran cada día los churros desde cero, pero tienen una franja horaria, para que los clientes puedan disfrutarlos recién hechos. Una ración, en la que viene tres churros tiene un precio de un euro.

Además, tienen chocolate caliente para acompañarlo (2,50 €) u opciones de chocolate de sabores como blanco o con nubes de golosinas para los amantes de las combinaciones más modernas (2,95 €).

La Churreria

La Churreria / Tripadvisor

No solo tiene churros

En La Churrería no solo se desayuna, también se merienda y se cena porque cuenta con una amplía variedad en su carta, no solo son churros lo que sirven.

Su menú cuenta con hamburguesas, sándwiches, bocadillos, croissants y repostería artesanal. Todo ellos para complacer a sus clientes y adaptarse a todos los gustos.

Horario y ubicación

El establecimiento se encuentra en la calle Tucumán, 27, 35017 Tafira Baja, Las Palmas. Un local perfecto para disfrutar de unos churros y una gran variedad culinaria en la isla de Gran Canaria.

En La Churrería no solo se desayuna, también se merienda y se cena, por ello los clientes deben tener en cuenta su horario, ya que abre de miércoles a viernes, de 8:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados y domingos cambia su horario, de 8:00 a 13:00, y de 17:30 a 21:00 horas.

Noticias relacionadas y más

Los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
  2. El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
  3. Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
  4. Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
  5. Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
  6. El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado
  7. El Cabildo de Gran Canaria limita el uso de los puntos limpios a las empresas para evitar el fraude
  8. Abre en Gran Canaria una nueva focaccería tras ser reconocida en un certamen gastronómico: del cochino negro al chorizo de Teror

Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios

Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios

Último día del año en las dunas de Maspalomas: las restricciones no impiden el acceso de decenas de personas

Último día del año en las dunas de Maspalomas: las restricciones no impiden el acceso de decenas de personas

Diálogo y compromiso democrático desde Gran Canaria

Diálogo y compromiso democrático desde Gran Canaria

Guaguas y Global llevan gratis a los participantes solidarios de la San Silvestre 2025

Guaguas y Global llevan gratis a los participantes solidarios de la San Silvestre 2025

La Guardia Civil detiene en Vecindario a un hombre por un presunto delito de agresión sexual

La Guardia Civil detiene en Vecindario a un hombre por un presunto delito de agresión sexual

El Siam Park requiere otros 18 meses de trámites antes de iniciar las obras

El Siam Park requiere otros 18 meses de trámites antes de iniciar las obras

El restaurante italiano que arrasa en Gran Canaria: su pizza con salsa bearnesa es una de las más famosas de la isla

El restaurante italiano que arrasa en Gran Canaria: su pizza con salsa bearnesa es una de las más famosas de la isla

Oleada de robos y destrozos en coches en Telde

Oleada de robos y destrozos en coches en Telde
Tracking Pixel Contents