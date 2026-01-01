Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Francis en CanariasPrimer bebé del añoRodaje en Gran CanariaQuema una embarcación habitada en TeldeTraslado de menores
instagramlinkedin

Últimos días de compras navideñas con premio en Worten Gáldar

Worten arranca el nuevo año manteniendo sus ya conocidas ventajas orientadas a facilitar la compra, como el precio mínimo garantizado, envío gratis en miles de productos, y opciones de financiación flexible, pensadas para adaptarse a distintos presupuestos

Worten Gáldar

Worten Gáldar / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

En la recta final de las compras navideñas, Worten Canarias continúa ofreciendo soluciones para quienes aún buscan completar sus regalos o acertar con una compra de última hora. Tecnología, pequeño electrodoméstico, gaming, movilidad urbana y artículos para el hogar conforman una amplia oferta disponible en sus tiendas de Canarias y en la web canarias.worten.es.

Estos últimos días permiten completar las compras navideñas con opciones prácticas, y con disponibilidad inmediata. Desde Worten Canarias destacan que “En estos días finales queremos ponérselo fácil a quienes aún no han cerrado sus compras. En Worten ofrecemos soluciones rápidas, asesoramiento cercano y una gran variedad de productos”, señalan desde el equipo de Worten Canarias.

Worten Gáldar

Worten Gáldar / LP/DLP

En Gran Canaria, Worten invita a los clientes a visitar su última apertura en el noroeste de la isla, Worten Gáldar, donde solo por acudir a la tienda entrarán automáticamente en el sorteo de una televisión de gran pulgada. Una iniciativa que convierte la compra de último momento en una experiencia doble: encontrar el regalo perfecto y optar a un premio especial.

Worten arranca el nuevo año manteniendo sus ya conocidas ventajas orientadas a facilitar la compra, como el precio mínimo garantizado, envío gratis en miles de productos, y opciones de financiación flexible, pensadas para adaptarse a distintos presupuestos.

Además, para todos aquellos que prefieran comprar online pueden hacerlo a través de canarias.worten.es., accediendo al catálogo entero de productos, con la ventaja del servicio de recogida en tienda totalmente gratuito, evitando colas y aglomeraciones de los últimos días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
  2. El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
  3. Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
  4. Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
  5. Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
  6. El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado
  7. El Cabildo de Gran Canaria limita el uso de los puntos limpios a las empresas para evitar el fraude
  8. Abre en Gran Canaria una nueva focaccería tras ser reconocida en un certamen gastronómico: del cochino negro al chorizo de Teror

Últimos días de compras navideñas con premio en Worten Gáldar

Últimos días de compras navideñas con premio en Worten Gáldar

‘Empanada’, un corto sobre la escucha a la infancia que arranca su rodaje en Gran Canaria

‘Empanada’, un corto sobre la escucha a la infancia que arranca su rodaje en Gran Canaria

El año de la planificación: el Puerto de Las Palmas afronta 2026 con importantes obras y la mirada puesta en la ampliación de su superficie

El año de la planificación: el Puerto de Las Palmas afronta 2026 con importantes obras y la mirada puesta en la ampliación de su superficie

De Valleseco a la mesa: así son las setas de 2,2 kilos que recolecta Isaac Reyes y que llenan de sabor sus comidas navideñas

Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios

Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios

Último día del año en las dunas de Maspalomas: las restricciones no impiden el acceso de decenas de personas

Último día del año en las dunas de Maspalomas: las restricciones no impiden el acceso de decenas de personas

Diálogo y compromiso democrático desde Gran Canaria

Diálogo y compromiso democrático desde Gran Canaria

Guaguas y Global llevan gratis a los participantes solidarios de la San Silvestre 2025

Guaguas y Global llevan gratis a los participantes solidarios de la San Silvestre 2025
Tracking Pixel Contents