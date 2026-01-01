Últimos días de compras navideñas con premio en Worten Gáldar
Worten arranca el nuevo año manteniendo sus ya conocidas ventajas orientadas a facilitar la compra, como el precio mínimo garantizado, envío gratis en miles de productos, y opciones de financiación flexible, pensadas para adaptarse a distintos presupuestos
En la recta final de las compras navideñas, Worten Canarias continúa ofreciendo soluciones para quienes aún buscan completar sus regalos o acertar con una compra de última hora. Tecnología, pequeño electrodoméstico, gaming, movilidad urbana y artículos para el hogar conforman una amplia oferta disponible en sus tiendas de Canarias y en la web canarias.worten.es.
Estos últimos días permiten completar las compras navideñas con opciones prácticas, y con disponibilidad inmediata. Desde Worten Canarias destacan que “En estos días finales queremos ponérselo fácil a quienes aún no han cerrado sus compras. En Worten ofrecemos soluciones rápidas, asesoramiento cercano y una gran variedad de productos”, señalan desde el equipo de Worten Canarias.
En Gran Canaria, Worten invita a los clientes a visitar su última apertura en el noroeste de la isla, Worten Gáldar, donde solo por acudir a la tienda entrarán automáticamente en el sorteo de una televisión de gran pulgada. Una iniciativa que convierte la compra de último momento en una experiencia doble: encontrar el regalo perfecto y optar a un premio especial.
Además, para todos aquellos que prefieran comprar online pueden hacerlo a través de canarias.worten.es., accediendo al catálogo entero de productos, con la ventaja del servicio de recogida en tienda totalmente gratuito, evitando colas y aglomeraciones de los últimos días.
