De Valleseco a la mesa: así son las setas de 2,2 kilos que recolecta Isaac Reyes y que llenan de sabor sus comidas navideñas

La cenas y comidas navideñas de Isaac Reyes, natural de Valleseco, prometen ser de lo más variadas y sabrosas, con un ingrediente que este año acaparará todas las miradas: las setas. El pasado lunes, Isaac salió de recolecta por la zona de Candretas y regresó con una pieza excepcional, una seta de cardo que alcanzó los 2,2 kilos de peso. Se trata de una de las más grandes que ha recogido hasta la fecha, un hallazgo poco común que ha vuelto a tomar protagonismo tras las lluvias persistentes del último mes en las medianías de Gran Canaria.

Isaac nunca ha cultivado setas. De hecho, durante gran parte del año se dedica a la cría de mariposas, una actividad que no tiene nada que ver pero que igualmente está ligada a la naturaleza. Sin embargo, lleva media vida recorriendo los campos de la isla en busca de este apreciado alimento. A sus 30 años, recuerda que su interés por la recolección comenzó cuando tenía alrededor de 15, una afición que heredó de su abuelo y de su tío, ambos grandes apasionados de este mundo.

Es tan grande su interés por este alimento que también forma parte de la Sociedad Micológica de Gran Canaria, aunque asegura que nunca se ha dedicado a su comercialización. «Las setas que recolecto siempre son para consumo propio y para repartirlas entre mi familia», recalcó el vecino de Valleseco. Aunque esta seta resulta especialmente grande y pesada, Reyes ha recogido en otras ocasiones ejemplares aún mayores en terrenos de la zona, como uno que llegó a alcanzar los 2,5 kilos de peso.

Buen clima para la recolecta

Es más, cuando el clima es generoso en la isla y favorece el crecimiento de las setas Reyes ha llegado a recolectar hasta cinco kilos diarios durante toda una semana, lo que supone alrededor de 35 kilos semanales, ya que en la mayoría de zonas no existe una cantidad máxima permitida para su recolección. «En la finca de Osorio, en Teror, sí hay un tope y además, es necesario solicitar permiso a través de la página web del Cabildo», destacó. Sin embargo, en los campos de Valleseco la recolección es libre, siempre que se realice de forma responsable y respetuosa con el entorno natural.

Cetas que recolecta Isaac / LP/DLP

«Son pocas las personas con las que te encuentras cuando vas al campo a recolectar setas», subrayó Reyes, quien también explicó que esto se debe en gran parte a que para encontrarlas es necesario caminar bastante. No es fácil hallarlas cerca de las orillas de las carreteras, ya que suelen crecer en zonas apartadas y bastante escondidas en las medianías de Gran Canaria.

Ahora, con la mirada puesta en la cocina de su casa y las manos en la masa, Isaac ya tiene en mente algunos de los platos que elaborará en estos días como setas al ajillo con perejil, revuelto de setas o un risotto de setas, recetas con las que pondrá el broche gastronómico a una historia marcada por la pasión por el campo y los sabores de la tierra.